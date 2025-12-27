Стефановден, отбелязван на 27 декември, е посветен на Свети Стефан – първия християнски мъченик. По традиция имен ден празнуват всички с имена Стефан, Стефка, Стоян, Венцислав и техните производни, а на трапезата се събират роднини и приятели, за да си пожелят за здраве, благополучие и ново начало.

В българската народна традиция Стефановден се е отбелязва като завършек на коледния празничен цикъл. Вярва се, че на този ден се е „затваря“ коледният кръг – в превод от старогръцки език Стефан означава „венец“ и именно тази символика е причината празникът да се възприема като венец на старата година и ден за равносметка.

Ето 10 традиции и вярвания, свързани с последния голям празник през годината.

Краят на коледните празници

Празникът се е възприема като граница между старата и новата година. Вярвало се е, че след Стефановден започва нов жизнен цикъл, затова хората избягват кавги и лоши думи.

Завършек на коледуването

На Стефановден коледарската дружина се е събира за последен път, като си разделя събраните дарове – краваи, месо, сланина, пари. Това е особено важно, защото затваря празничния цикъл и предпазва от зли сили.

Празнични гостувания

Младоженците посещават кумове, кръстници и близки роднини в знак на уважение. В много краища на България се е вярвало, че какъвто е Стефановден, такава ще бъде и годината, затова денят е трябвало да мине в разбирателство и радост.

Почит към името

Именният ден се е смятал за по-важен от рождения. Затова именниците отварят широко вратите на домовете си за гости и черпят за здраве - без предварителна покана.

Снимка: iStock

Богата трапеза

Коледните празници бележат и края на постите и на трапезата задължително присъства месото – най-често свинско, кисело зеле, сарми с месо, баница, хляб и вино. Трапезата е трябвало да е пълна, за да е плодородна годината - всяко ястие е благодарност към отиващата си година и заложба за изобилие и добро през новата година. Затова трапезата не се вдига.

Пожелания и благословии

При гостуванията се изричали благословии за здраве, дълголетие, берекет и семейно благополучие. Вярвало се е, че думите на този ден имат особена сила.

Семейното единство

Стефановден е ден за събиране на рода. По-възрастните поучават младите, а семейството е заедно, за да бъде сплотено и домът да е благополучен през цялата година.

Предсказания за годината

Хората са наблюдавали времето – ако денят е ясен и слънчев, годината ще е плодородна, ако е студен и мрачен, предстоят трудности.

Църковна служба и почит към светеца

Посещението на църква е важен момент от деня – казва се молитва и се пали свещ за здраве и закрила. Свети Стефан се почита като защитник на дома и семейството.

Веселие, песни и хора

В много села празникът завършва с общо веселие на мегдана – песни, музика и хора, които символизират радостта и надеждата за идващата година.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK