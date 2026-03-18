След първа целувка, емоционални обрати и драми в еп.16 на "Ергенът" 5, ние сме събрали най-култовите изказвания на участниците.
Цветелина Велева
„Вече събрах единия куфар, да видим дали ще събирам и втория.“
Вероника
„Алия води свое собствено фалшиво шоу.“
Пламена към Стоян
„Опитвам се да се напасна към твоя сценарий, но това не е моя сценарий!“
Пламена към Марин
„Искаш ли аз да бъда следващото ти клинично проучване?“
Михаела
„Алия умишлено е натиснала Марин!“
Михаела
„Ще ми се пръсне сърцето и ще излезе през блузата!“
„Не искамда играя, искам нещата да се случат естествено!“
Елеонора
„Човек, който има истински чувства, няма да се целуне пред камера!“
Доника
„Не всичко е само психология, хора сме!“
