На 28 май в nOva Art Space в София се проведе специално събитие на Institut Esthederm в партньорство с фотографа Петър Вълчев и арт терапевта и психолог Елица Великова и даде ексклузивен достъп до изложбата „Шеста позиция“.

Изложбата разглежда по красив и деликатен начин темите за женствеността, зрелостта и личната трансформация през призмата на балета – свят, който традиционно се свързва с дисциплина, сила, отдаденост и емоция, но и с особено чувствително отношение към възрастта. Именно тази тема естествено се преплита с философията на Institut Esthederm. Брандът вярва, че грижата за жената не може да бъде само повърхностна. Истинският холистичен подход включва едновременно грижа за кожата, емоционалното здраве и начина, по който преживяваме промените през годините.

В основата на това партньорство стои идеята, че остаряването не е загуба, а натрупване – на опит, присъствие, история и дълбочина. Защото истинската красота не се крие в опита да спрем времето, а в начина, по който избираме да живеем през него.

Повече от 50 партньори на бранда, представители на медиите и инфлуенсъри станаха част от среща, която събра на едно място изкуството, науката и грижата за кожата и постави фокус върху съвременния разговор за стареенето, дълголетието и жената във времето.

НАУКАТА ЗАД ПОЗИТИВНИЯ ПОДХОД КЪМ СТАРЕЕНЕТО

Като част от програмата се проведе дискусионен панел с участието на проф. Милена Георгиева – председател на Българско дружество по дълголетие, молекулярен биолог и учен с дългогодишен опит в областта на епигенетиката, стареенето и дълголетието, и д-р Росица Денчева – дерматолог с богат опит в естетичната медицина и холистичния подход към здравето и красотата.

По време на разговора проф. Георгиева и д-р Денчева обсъдиха първите признаци на загуба на функционалност на кожата, съвременното разбиране за остаряването и ролята на науката в поддържането на здрава и жизнена кожа. Те споделиха практически насоки и обясниха на достъпен език сложните биологични процеси, свързани със стареенето.

Един от ключовите акценти в дискусията беше темата за клетъчното дълголетие и ролята на протеините в процесите на стареене. Гостите научиха повече за съвременните научни открития, които показват, че дълголетието не зависи единствено от генетичния код, а и от способността на клетките да защитават своите протеини – т.нар. протеом.

AGE PROTEOM™ И НАУЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА

Тази концепция стои в основата на научния подход за защита на протеома, заложен в гамата Age Proteom на Institut Esthederm.

След повече от 12 години научни изследвания екипите на NAOS разработват патентованата биотехнология Age Proteom™, вдъхновена от микроорганизма Arthrobacter agilis, открит в снежинки и известен със способността си да запазва функционалността на своите протеини дори при екстремни условия на студ, UV радиация и оксидативен стрес.

Вдъхновена от този природен механизъм, технологията Age Proteom™ е създадена да подпомага защитата на кожните протеини и да действа върху един от основните механизми на стареене на кожата – оксидативното увреждане на протеините. Именно тази иновация е в основата на серумите за клетъчно дълголетие Age Proteom, които бяха сред основните акценти на вечерта.

Събитието затвърди убеждението, че когато изкуството, науката и грижата за кожата се срещнат, те могат да разкажат една обща история – за времето не като противник, а като пространство за развитие, осъзнатост и красота.

За Institut Esthederm грижата за кожата никога не е била единствено въпрос на външен вид. Именно затова това партньорство се превърна в естествено продължение на философията на бранда за позитивен подход към стареенето и подкрепа на кожата във всеки етап от живота.