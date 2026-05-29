Певицата Цеца Ражнатович бе забелязана в елитен ресторант в Белград, където е била в компанията на италианския актьор Симоне Сузина, познат от еротичния филм „365 дни“. Феновете вече спекулират - романтична връзка, приятелство или бизнес?

По-късно Цеца публикува снимка с актьора, която привлече много внимание в сръбските медии. На снимката те не спазват особена дистанция, което допълнително подхрани реакциите в социалните мрежи.

Според очевидци, Цеца и известният актьор са прекарали няколко часа в разговори и смях, докато присъстващите гости не са скрили изненадата си, когато са ги видели заедно, пишат от македонското издание Еспресо.

„Изглеждаха много близки и в добро настроение. Непрекъснато си говореха, а Цеца не сваляше усмивката от лицето си“ – разкрива друг източник от мястото на събитието.

Нейният екип остави коментар в Instagram: „Само за музикален видеоклип“, а някои фенове започнаха да спекулират, че може да става въпрос за съвместна работа.

Симоне Сузина, роден през 1993 г., започва кариерата си като модел и по-късно става разпознаваема с колаборациите си с известни модни марки като Giorgio Armani, Dolce & Gabbana и Guess.

Той добива голяма популярност като актьор с ролята на Начо във втората и третата част на еротичния трилър на Netflix „365 дни“.

Снимка: Getty Images

След като беше сниман на вечеря със сръбската певица и телевизионна водеща, атрактивният италиански актьор се появи и в реклами на естетична клиника, където, съдейки по снимките и видеоклиповете, си е правил корекции на лицето.

Изглежда актьорът действително си е сътрудничил с тази клиника, тъй като преди това са му правили процедури и са го снимали за страниците им в социалните мрежи.

Появата му в Сърбия предизвика лавина от коментари в социалните мрежи, особено от жени, които не крият възхищението си от сексапила му. От момента, в който е видян в компанията на Цеца, интересът към него продължава да расте, поради което всяка негова стъпка в Белград се следи отблизо.

Докато някои коментират връзката му с певицата, други се фокусират върху физическия му вид и естетичните процедури, на които, според съобщенията на клиниката, се е подложил по време на престоя си в Белград.

Сузина все още не коментирал публично темата за корекциите.