Таня Деру е сред актрисите, които оставят силен отпечатък във „Вяра, надежда, любов“. Нейната героиня, неонатоложката Рада Генчева, се изправя пред труден избор между двама мъже, но в реалния живот актрисата е напълно сигурна на кого принадлежи сърцето ѝ. В студиото на „Преди обед“ Таня разказа за смелото и неочаквано предложение за брак, което сама отправя към любимия си Валери Русков.

Актрисата споделя, че докато двамата са на море на едно от любимите ѝ места, тя внезапно казва: „Знаеш ли какво, хайде да се оженим тук“. Причината за прибързаното решение е, че мястото скоро предстои да бъде разрушено и Таня не иска да пропусне възможността да свърже специалния си ден с него.

Валери приема предложението, но без особен патос и въодушевление. Причината се оказва съвсем проста – самият той планирал да ѝ зададе големия въпрос само две седмици по-късно. Така Таня неволно разваля изненадата му.

Въпреки кратките срокове, двойката успява да организира сватбата си само за месец и половина – два.

Щастливото събитие се случва на плажа, а една от най-нестандартните подробности е, че младоженците имат двама кумове вместо кум и кума. Това предизвиква изненада у част от гостите.

„Най-близките ми приятели всъщност са мъже, а не момичета и понеже трябва да има един от страната на младоженеца и един от страната на булката. И за мен беше сигурно кой ще е – моят най-близък приятел", споделя Таня Деру.

Нетипични са и сватбените им снимки. Вместо на лъскави и строго режисирани фотографии, Таня и Валери залагат на естествени усмивки и забавни моменти на плажа.

„Никога не съм влизала в клишето и никога не ми е било фикс идея да изглеждам много добре и прекрасно. И всъщност това е животът – ето тези усмихнати физиономии“.

Говорейки за ролята си във „Вяра, надежда, любов“, Таня признава, че една от най-силните сюжетни линии за нея е свързана с голямата тайна на Рада.

„Когато хвърли бомбата на Богдан, че е бременна и след това всъщност голямата лъжа, която изрече. И след това си дадох сметка, тъй като вече съм майка, че жените в една такава екстремна ситуация притежават неподозиран резерв, който когато се случи нещо такова, те го изваждат и правят много тежки избори. Може би моралът на една жена, когато стане майка, се променя – не става по-добър или лош – просто се променя“.

Актрисата признава, че тази сцена е била особено трудна за нея и често се пита как би постъпила в подобна ситуация.

Какво ще се случи с героинята ѝ Рада и ще разбере ли Богдан, че не е баща на детето ѝ, предстои да разберем във финалните три епизода на „Вяра, надежда, любов“, които ще бъдат излъчени в петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV.

Зрителите могат да очакват напрегнат финал. Светла ще бъде преследвана от кошмари и знаци, които сякаш предупреждават за нещо фатално. Катя ще се изправи пред болезнени съмнения относно Филип в момент, когато напрежението около бременността ѝ нараства. Междувременно стара тайна ще се окаже свързана с хора, за които никой не е подозирал.

Разследвания, предателства и жажда за мъст ще извадят наяве престъпления, останали дълго скрити. Сделка за имунитет ще заплаши да разруши цели схеми, а герои, смятани за недосегаеми, ще бъдат принудени да се борят за оцеляването си.

Финалните три епизода ще преминат под знака на раждания, загуби, съдбоносни решения и шокиращи обрати. Любовни връзки ще се разпадат, семейства ще бъдат изправени пред невъзможни избори, а една истина ще промени завинаги живота на няколко поколения.

