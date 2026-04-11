Темите за любовта, морала и трудните избори се пренесоха от екрана в студиото на „Тази събота“, където гостуваха актьорите Таня Деру и Антъни Пенев. Двамата влизат в ролите на лекари в сериала „Вяра, надежда, любов“ и разказаха какво стои зад кадър – от професионалните предизвикателства до личните уроци.

Още в началото водещите насочиха вниманието към въпроса, който вълнува зрителите – ще има ли любов между героите им. Отговорът обаче остана загадка. „На Рада ѝ предстои да прави избори и...“, споделиха те с усмивка, оставяйки интригата жива.

Макар да пазят сюжетните обрати в тайна, актьорите открито говориха за работата си заедно. Това е първият им съвместен проект, но химията помежду им се усеща.

„С Таня се работи прекрасно, тя е много позитивна, подкрепяща, добър партньор“, призна Антони Пенев.

Деру от своя страна също не пропусна да похвали своя колега и неговия професионализъм.

Зад кадър обаче не всичко е толкова лесно, колкото изглежда. Медицинската терминология се оказва сериозно предизвикателство за актьорите. С чувство за хумор Пенев разказа за труден снимачен момент: „Не успях да освоя терминологията“, призна той и допълни, че се е наложило да повтарят сцена многократно.

За Таня Деру предизвикателството е било съвсем различно – външният вид на героинята ѝ. Високите токчета, с които лекарка влиза в болницата, се превръщат в неочаквано изпитание. „Поизнервих малко звукарите“, сподели тя с усмивка, разказвайки как тренирала ходенето между дублите.

Освен професионалните детайли, разговорът засегна и по-дълбоките теми, които сериалът поставя. Според актьорите „Вяра, надежда, любов“ не дава еднозначни отговори, но ясно показва последиците от изборите. Историята се фокусира върху истината и морала, като често противопоставя доброто и злото.

Актьорът сподели, че ролята му е предизвикала силен интерес у него за професията, като дори е проявил желание да присъства на раждане в родилна зала!

Антъни Пенев сподели и личната си гледна точка за обществото извън екрана, която звучи като послание към зрителите: „Затова си пожелавам да не съм безразличен, да не ми е все едно“.

Темата за лекарската професия също оставя силен отпечатък върху двамата. Срещата с реални медици и работата в болнична среда ги кара да осъзнаят още по-дълбоко отговорността и значимостта на тази професия.

