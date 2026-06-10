Кралските закуски често се свързват с пищни трапези, но крал Чарлз III предпочита далеч по-скромно начало на деня. Според специалисти по хранене изборът му може да е полезен както за сърцето, така и за кожата, пише OK!

Списание „Фалстаф“ съобщава, че британският монарх често закусва печени яйца със сирене, спанак и домати – богато на протеини ястие, съдържащо витамини, минерали и антиоксиданти.

Предпочитанието на Чарлз към по-лека и здравословна закуска е известно от години. Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди е разкривал, че кралят често избира питателни ястия с пресни и сезонни продукти.

Яйцата са добър източник на белтъчини, витамини B12 и D, както и холин, който е важен за мозъка и нервната система. Спанакът е богат на витамини А, С и К, фолиева киселина и желязо, а антиоксидантите в него могат да предпазват клетките от увреждания.

Доматите съдържат ликопен – съединение, което подпомага сърдечното здраве и може да предпазва кожата от вредните въздействия на околната среда. Сиренето осигурява белтъчини и калций, важни за костите и мускулите, а в комбинация с яйцата и зеленчуците създава балансирана и засищаща закуска.

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Витамин С в доматите и спанака подпомага образуването на колаген – белтък, който поддържа структурата и функциите на кожата.

Макар хранителните навици на кралското семейство често да предизвикват интерес, закуската на Чарлз е съставена от достъпни продукти и показва, че здравословното хранене не изисква сложни рецепти. Няколко обикновени съставки могат да осигурят добър старт на деня.

Как да си го приготвите?

За това ястие са необходими 80 мл течна сметана с висока масленост, 1 яйце и смес от меки и твърди сирена – около 35 г ароматно меко сирене и 15 г настъргано твърдо сирене, например Old Winchester. Добавете няколко пресни листа босилек, около 100 г спанак и малко чери домати или сушени домати.

Снимка: Getty Images

Подредете всички продукти в малка намазнена тавичка или огнеупорен съд. Започнете със спанака и доматите като основа, като ги разположите така, че в средата да остане малка вдлъбнатина. Добавете мекото сирене и босилека, след което внимателно счупете яйцето в образуваното гнездо. Овкусете със сол и черен пипер, залейте със сметаната и поръсете отгоре настърганото твърдо сирене.

Печете във фурна на 180°C за около 8–10 минути, след което оставете ястието да почине за кратко преди сервиране.

Семпло, елегантно и типично британско – това ястие доказва, че дори една кралска закуска може да бъде удивително непретенциозна.