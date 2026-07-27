Лято, слънце, плаж, море… Звучи повече от страхотно, нали? Е, колкото и да не ни се иска, и най-прекрасната лятна ваканция има своя край - и е време да се погрижим за “слънчевите” щети. Времето, прекарано на плажа, ни оставя невероятни спомени, но също така превръща косата в сух, изтощен и заплетен вариант на себе си. Как да преобразим косата си, за да бъде отново блестяща и жизнена?

Отрежете изтощените връхчета

Ако косата ви е изтощена, посещението до фризьорския салон е най-добрият начин да я съживите. Факт е, че косата ни расте по-бързо през лятото и може би не искате да се разделите с летните си дължини. Отнемането на връхчетата обаче ще премахне накъсаните и изтощени краища.

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Време е за дълбока хидратация

След времето, прекарано под жаркото слънце, морския бриз и солена морска вода, всичко, за което косата ни жадува е дълбока хидратация. Например, смачкайте едно зряло авокадо заедно с жълтъка на едно яйце и нанесете по дължините на косата си. Авокадото е пълно с витамини, минерали и есенциални мастни киселини, които ще възстановят влагата в косата и скалпа ви и ще я подхранят в дълбочина. Оставете я да действа 20 минути и отмийте с хидратиращ шампоан.

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Стойте далеч от пресите за изправяне/къдрене

Е, поне за две седмици дайте почивка на косата си от прекомерното нагряване, за да може да възстанови своя баланс. Има много прически, които можете да си правите без нагряващи уреди и чрез които косата ви ще изглежда невероятно. Просто експериментирайте!

Масажирайте скалпа си

Изтощеният и дехидратиран скалп ще направи така, че косата ви да расте по-слаба и чуплива. Ако масажираме скалпа си всеки ден за около 5 минути ще увеличим притока на кръв в тази област, което ще се отрази чудесно върху косата ни. Добавете малко кокосово масло върху пръстите си и това ще се превърне в един изключително ефективен ритуал за блестяща от здраве коса.