На 20 август честваме паметта на пророк Самуил и на светите 37 Пловдивски мъченици.

Библейският пророк Самуил живял през XI век преди Христос. Той е последният и най-известен от т.нар. съдии, водачи на еврейския народ. Името му означава “измолен от Бога”, защото майка му дълго време нямала деца и горещо се молила Бог да й даде рожба, като обещала да посвети детето си на Бога.

Молитвата й била чута и измоленият от Бога Самуил останал да расте в храма при първосвещеник Илий. След години станало ясно, че момчето има дарба да пророкува. Докато растял, той поучавал евреите и ги карал да се покаят за греховете си. Народът го слушал и следвал напътствията му. Затова с волята на народа го избрали за съдия и вожд. С негова помощ евреите се избавили от дълго филистимско робство.

Самуил управлявал мъдро и справедливо. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил за съдии. Но те не следвали примера му, били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните стареи дошли да молят Самуил да им избере цар.

Снимка: iStock

Бог посочил Саул, виден човек от Вениаминовото коляно, и Самуил го помазал за цар. След избирането на Саул за цар, народът продължил да почита Самуил, хората търсели неговите наставления. Но Саул престанал да се вслушва в съветите му, станал горд и самонадеян. Затова Бог посочил на Самуил нов цар. Пророкът отишъл в къщата на Йесей и помазал за цар най-малкия му син, известния цар Давид, припомня БТА.

Самуил умрял в дълбока старост и всички жалили за него.

В град Пловдив (в древност наричан Филипопол) през 304 г. по времето на гоненията срещу последователите на Иисус Христос били мъчени и накрая убити на този ден 37 християни, изповедници на вярата. Заедно с тях пострадали за Христовото име и други двама мъченици – Север и Мемнон, римски стотник.

Всяка година на 20 август празнуват хора с името Самуил и производни.

"Урок по българска история" във "Фермата": Цар Самуил - вижте в следващото видео.

