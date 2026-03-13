Кати е третото момиче, което напусна "Ергенът", сезон 5. Тя влезе в романтичното риалити с тайна мисия на изкусителка, заедно със Санта Китана и Марая. Тяхната задача бе да използват всички свои умения във флирта, за да стигнат до страстна целувка с някой от тримата ергени и да ги отклонят от основната им цел – да открият любовта, но не успяха да я изпълнят.

След като Марая призна, че ролята, в която е влязла е против "моралните ѝ ценности", тя също напусна имението на любовта. Това остави ергените с две рози, които им дадоха възможност да "спасят" другите две момичета, в това число и Кати.

Марин и Крис отказаха възможността да помогнат на момичетата, а Стоян реши да даде роза само на Санта Китана. Той отказа да даде втората роза на Кати затова тя също пое обратно към България.

И въпреки че зрителите не успяха да опознаят добре участничката, тя разкри повече подробности в специално интервю за LadyZone.bg.

На колко години е целунала момче за първи път?

Кой е бил нейният „Ерген“ в училище?

Каква е последната снимка в телефона ѝ?

Изкусителката остава откровена и пред нас. За първите си спечелени пари от работа тя споделя, че не помни с точност, но предполага, че ги е "изпила с приятели".

Не би искала да се връща в миналото и е категорична, че не би искала отново да се среща с бившите си партньори.

Тя разкри още, че е била от "наглите ученици", защото редовно е бягала от час.

Какво не знаете за Кати?

На въпроса с какво се занимава в реалния живот, тя отговори в предаването:

"Занимавам се основно със себе си!" - открито споделя инфлуенсърката.

Кати демонстрира голямо самочувствие и дори на моменти усещане за превъзходство. Тя дори си позволи да направи индиректен намек към Цветелина с думите:

"Не управлявам 120 човека, защото ако беше така, нямаше да съм тук", изрази се иронично тя. По погледа на Цвети стана ясно, че разбира намека, но не показа емоции.

Въпреки първото впечатление на по-груба и прекалено самоуверена жена, Кати крие едно малко, сладко момиченце в себе си и често говори за любов в свои публични изяви.

"Понякога любовта не е човек. Понякога е момент", убедена е инфлуенсърката.

Вижте цялото интервю в следващото видео:

