Епизод 14 на „Ергенът“ не донесе само напрежение и изненадващи обрати, но и редица забавни моменти, на които зрителите често обръщат повече внимание. От остроумни реплики и неловки ситуации до неочаквани шеги между участниците – вечерта беше изпълнена със сцени, които показаха и по-леката страна на романтичното риалити.
Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.
Ето кои изказвания и моменти успяха най-много да разсмеят публиката:
Бисери
Нурджан
„По време на тренировката аз винаги съм в грешната посока – то е наляво, аз съм надясно… за съжаление, така съм и с мъжете май – винаги съм в грешната посока.“
Гориция
„Ще ми се счупи коляното със сигурност.“
Нурджан
„Не искам да съм аз тази, която ще кани. Не съм „Дами канят“.“
Пламена за Гориция
„Американска перла с италиански блясък!“
Цвети Велева
„Даже не знам тоя Крис, тука може да използвам вулгарна дума, ама как може да си толкова тъп да не я поканиш на среща?“
Мануела след като не спечели обяд
„Първо - не съм си измила косата, второ – денят е вторник, това не е ден на късмет.“
Стоян
„Аз казах, че си говорим за религия, кога стигнахме до брак…“
Марин към Румяна
„Да те черпя едно грозде освен?“
Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".
Още - вижте в следващото видео.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER