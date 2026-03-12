Епизод 14 на „Ергенът“ не донесе само напрежение и изненадващи обрати, но и редица забавни моменти, на които зрителите често обръщат повече внимание. От остроумни реплики и неловки ситуации до неочаквани шеги между участниците – вечерта беше изпълнена със сцени, които показаха и по-леката страна на романтичното риалити.

Ето кои изказвания и моменти успяха най-много да разсмеят публиката:

Бисери

Нурджан

„По време на тренировката аз винаги съм в грешната посока – то е наляво, аз съм надясно… за съжаление, така съм и с мъжете май – винаги съм в грешната посока.“

Гориция

„Ще ми се счупи коляното със сигурност.“

Нурджан

„Не искам да съм аз тази, която ще кани. Не съм „Дами канят“.“

Пламена за Гориция

„Американска перла с италиански блясък!“

Цвети Велева

„Даже не знам тоя Крис, тука може да използвам вулгарна дума, ама как може да си толкова тъп да не я поканиш на среща?“

Мануела след като не спечели обяд

„Първо - не съм си измила косата, второ – денят е вторник, това не е ден на късмет.“

Стоян

„Аз казах, че си говорим за религия, кога стигнахме до брак…“

Марин към Румяна

„Да те черпя едно грозде освен?“

