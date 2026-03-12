Обяд край морето се превърна в първата истинска възможност за по-задълбочен разговор между Гориция и Крис от „Ергенът“ 5. Срещата се случи, след като тя изтегли късмета „Обяд“ – награда, за която имаха право да се борят всички момичета, които до момента не бяха поканени на индивидуална среща.

Още в началото на срещата атмосферата беше спокойна и изпълнена с лек флирт. Крис посрещна Гориция с джентълменски жестове и шампанско, а тя не скри, че поканата е била смела стъпка за нея.

„Ти си първият мъж, който съм поканила на обяд. Надявам се и последният“, призна Гориция с усмивка.

Тя сподели, че по принцип не е жена, която прави първата крачка, но този път е решила да излезе от зоната си на комфорт. Крис отвърна с комплимент и отбеляза, че тя изглежда като стилна и уверена жена.

Въпреки леката и приятна атмосфера, разговорът бързо премина към по-дълбоки теми:

„Видяхме част от теб – тази, която знае да флиртува и да се шегува. Но кой е Крис всъщност?“

Крис разказа, че е от София, но е заминал за Съединените щати, за да търси нови възможности. С времето обаче е започнал да усеща, че се е „пренаситил“ от живота там и обмисля да се върне в България и да направи промяна.

Гориция също сподели интересна лична история – въпреки че има български корени, тя никога не е живяла в България и е посещавала страната единствено по време на почивки.

Разговорът постепенно стана още по-личен, когато двамата откриха нещо общо помежду си – и двамата са преминали през развод.

Гориция призна, че в началото това я е притеснявало, но с времето е осъзнала, че решението е било правилно за нея.

„Един ден се събуждаш и си сам. Питаш се какво да правиш с живота си“, сподели тя откровено.

Въпреки трудния период, днес тя гледа напред и не крие, че мечтае за семейство:

„Искам да съм майка и да създам семейство, но със сигурност искам това да бъде родено от любов, а не от нужда“.

Крис се съгласи с нея и подчерта, че и за него най-важното е да срещне правилния човек.

Разговорът между двамата стигна и до темата за децата. Гориция призна, че би искала да има две деца, защото самата тя е израснала като единствено дете и често се е чувствала самотна.

