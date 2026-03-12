Цветелина Велева, една от атрактивните участнички в "Ергенът", сезон 2026, не само впечатлява на екрана, но и предизвиква истински онлайн дебат. Въпросът, който много от феновете на романтичното риалити си задават - как една 24-годишна жена успява да изгради екип от над 250 души и дали бизнесът ѝ работи легално, или напомня на финансова пирамида. Въпроси, които се обсъждат горещо в социалните мрежи.

Финансов старт още на 16 г

Още в тийнейджърските години Цветелина за първи път се запознава с финансовите услуги и вижда ползите от правилното управление на парите. На 20 години се присъединява към екип от консултанти и започва да развива собствен бизнес, насочен към финансовото образование и планиране на бъдещето. Стъпките в професията си споделя още съвсем от началото в Instagram профила си.

Екип от 250 души

През последните 3 години Цветелина успява да изгради екип от над 250 души. Интензивна работа, обучения и строг подбор на хора, готови да работят на високи обороти - това са ключовите моменти за успеха. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна.

В онлайн дискусиите обаче някои потребители се питат дали този модел, при който доходите на консултантите идват както от работа с клиенти, така и от разширяване на екипа, напомня на типична мрежова структура, която крие рискове за неопитни участници.

Финансова пирамида или легален бизнес?

Споровете за същността на бизнеса ѝ се засилват покрай участието й в романтичното риалити "Ергенът". Услугите, които тя предлага професионално, са консултации за лични финанси, стратегическо планиране и обучения на екипи. Съчетава стратегическа работа с мениджъри, обучения на нови членове на екипа, пряка работа с клиенти и административни задачи.

Участието на Цветелина в "Ергенът" превърна всеки аспект от живота ѝ в тема за обсъждане. В социалните мрежи коментарите варират от възхищение за лидерските ѝ качества до съмнения за това как точно функционира бизнесът ѝ. Въпросите за прозрачността и структурата на модела продължават да горят в интернет форуми и групи.

Защо се записва за участие в "Ергенът" 5?

Всъщност това не е първият път, в който тя има нещо общо с романтичното риалити. Преди време тя отново се явява на кастинг, но не стига до участие. Желанието й към този момент е за втори шанс, за да покаже себе си и да открие истинска връзка. Цветелина обяснява, че този път идва с по‑голяма увереност и цел - да се срещне с истински партньор, който да я приеме такава, каквато е. Подчертава, че търси сериозна връзка и иска мъжът до нея да приема и детето ѝ.

Снимка: Инстаграм

Коя е Цветелина Велева

Цветелина е на 24 г. и има син на 4 години. Разделена е с бащата на детето си, но за нея е особено важно бъдещият ѝ мъж задължително да приема сина й като свое дете. Не иска до себе си някой „лигльо“ или т.нар. „мамини синчета“. Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно. Даде заявка, че влиза в „Ергенът“ и за тримата ергени.

Какво сподели за детето си цвети в "Ергенът" - вижте във видеото.

Всичко най-интересно четете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER