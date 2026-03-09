Както може да се досетим от наименованието, основният продукт в този тип диета е кефирът – популярната ферментирала млечна напитка. Диетата се смята за една от най-аскетичните и строги, към която трябва да се подходи разумно и с добра предварителна информираност.

Въпреки строгостта си, все пак диетата позволява и да бъде разнообразявана - през 7-те дни може ежедневно към кефира да се добавят един-два други нискокалорични продукта. Като например краставици, печен картоф, плодове. Дневният хранителен режим е 1500 мл кефир + от 100 до 400 г допълнителен продукт.

Подобно меню, съчетано със силна воля, може да даде впечатляващ резултат: до минус 7 кг за седмица.

Как да изберем кефир за диетата

Живата култура от микроорганизми в кефира е основната му ценност – която е най-важна и при кефирната диета. Закваската за кефир представлява симбиоза от около двадесет вида „гъбички“, включително млечнокисели стрептококи и оцетнокисели бактерии.

Срокът на годност на кефира е пряк показател за неговото качество. Много дългият срок на съхранение често означава, че има добавки, които спират развитието на микроорганизмите. В такъв кефир бактериите се намират в своеобразно състояние на „анабиоза“, което приключва веднага щом бутилката се отвори и напитката получи достъп до кислород. Затова кефир с дълъг срок на годност, след като се отвори, се разваля буквално за ден дори в хладилник.

Снимка: istockphoto.com

Кефирната диета се базира на кефир с масленост не повече от 1%. По полезни свойства той е равностоен на класическия кефир с 2,0% мазнини, но има малко по-различна консистенция и съответно съдържа по-малко мазнини и калории.

Седемдневна кефирна диета

В този срок трябва да се откажем от захарта, солта, черния чай и кафето. Без ограничения можете да пием обикновена чиста вода и билков чай.

Първи ден - половин литър кефир с 1% масленост и 400 г печен картоф (без сол).

Втори ден - половин литър кефир с 1% масленост и 400 г извара с нисък процент мазнини.

Трети ден - половин литър кефир с 1% масленост и 400 г плодове (без грозде и банани).

Четвърти ден - половин литър кефир с 1% масленост и 400 г варени пилешки гърди.

Пети ден - половин литър кефир с 1% масленост и 400 г плодове (без грозде и банани).

Шести ден - разтоварващ ден: нищо освен 1,5 л вода.

Седми ден - половин литър кефир с 1% масленост и 400 г плодове (без грозде и банани).

Снимка: iStock

Кефирна диета за 7 дни с протеин

Изгражда се по същата схема като основната, но два от плодовите дни (по избор) се заменят с дни с постно месо – например пилешко филе, около 400 г.

„Гладна“ кефирна диета за 7 дни

Количеството кефир се увеличава до 2 литра на ден, а порциите на допълнителните продукти, обратно - се намаляват от 400 г на 100 г.

Как да „излезем“ от кефирната диета

След 7-те дни трябва да подходим внимателно – тъй като организмът, макар и за кратко време, свиква да получава малки порции храна. Затова рязкото връщане към нормален режим на хранене може не само да бъде вредно, но и да стане причина за неразположения на стомашно-чревния тракт.

Желателно е поне още 7 дни да се избягват изделия от бяло брашно, мазни и сладки храни. Това не само ще помогне на обмяната на веществата по-плавно да се върне към нормален режим, но и ще удължи ефекта от диетата.

И е важно да се помни, че всяка диета, която предвижда сериозно ограничаване на състава или количеството на консумираните продукти, може да представлява риск за здравето. Не трябва да се злоупотребява с подобен начин на хранене и да се прилага не по-често от веднъж на шест месеца и дори година.

Може ли диетата да ни помогне и срещу хроничната умора - вижте във видеото:

