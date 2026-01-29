Здравословната диета е лукс? Лъжа! Това изобщо не е активност и територия, достъпна само за хора с големи финансови възможности. Истината е, че тялото ни не се интересува от цената, написана на етикета, а от нутриентите в чинията ни. С малко планиране и добри избори може да имате в кухнята си здравословни храни, с които диетата да не е мъчение нито за тялото, нито за портфейла ви.
Пред svetatnazdraveto.bg диетологът Дерйа Хюсеин споделя как да се храните качествено, без да изхарчите състояние.
За основа - зърнени и бобови храни
Запасяването на кухнята с универсални продукти с дълъг срок на годност е първата крачка. Продукти като кафяв ориз, леща, ечемик и консервиран боб са евтини и са основата на безброй ястия.
- Защо са важни: Те са богати на фибри и бавни въглехидрати, които дават ситост за часове.
- Кулинарен съвет: Купувайте тези продукти на разпродажби или в по-големи разфасовки. Търсете собствените марки на супермаркетите – качеството често е идентично с това на големите брандове, но цената е значително по-ниска.
Протеини
Протеините обикновено са най-скъпата част от покупките, но има начини как да не се лишавате от маникюр за сметка на качественото месо, например:
- Яйца и извара: Изварата е отлична алтернатива на по-скъпият гръцки скир. Яйцата са „суперхрана“ и могат да се включат по различни начини в диетата. Реално порция бъркани яйца със задушени зеленчуци излиза по-малко от 1€ и е перфектно балансирано хранене.
- Консервирана риба: Не е нужно да купувате прясно филе от сьомга, за да си набавите ценните омега-3 мастни киселини. Консервираната риба тон или скумрия предлага същите ползи на част от цената.
- Пилешки бутчета: Заменете пилешките гърди с бутчета без кожа. Те са не само по-изгодни, но и по-сочни и ароматни при готвене.
Ето няколко рецепти как да ги приготвите.
Плодове и зеленчуци - магията на фризера
Диетолозите са категорични: замразените плодове и зеленчуци често са по-хранителни от „пресните“, които са престояли дни по складове и витрини. Според д-р Дерйа Хюсеин замразените плодове, особено горските като боровинки, малини, къпини и ягоди, са изключително практичен и хранително стойностен избор, особено през зимните месеци.
Те се замразяват непосредствено след беритба, което позволява да се съхранят в много висока степен витамините, минералите и антиоксидантните съединения, включително антоцианите, отговорни за противовъзпалителните, кардиопротективните и невропротективните им ефекти. В редица случаи замразените боровинки съдържат по-високи нива на биоактивни вещества от „пресните“ плодове, престояли дни или седмици по веригата на доставка. Освен това те са значително по-достъпни като цена, имат дълъг срок на годност, минимизират хранителните отпадъци и осигуряват удобство за ежедневна употреба в смутита, закуски, овесени каши, десерти и йогурт.
Може да замразявате и сами. Ако имате банани или ябълки, които започват да омекват, нарежете ги и ги приберете във фризера за смутита или овесени каши.
С какво да замените липсващи храни
- Вместо киноа избере кафяв ориз
- Вместо бадемово масло изберете фъстъчено
- Вместо гръцки скир изберете извара
По-добрите избори ви гарантират повече фибри за по-малко пари, по-ниска цена, високо съдържание на протеин.
Бързи и лесни идеи за дневно меню
Закуска
- Овесена каша със сушени смокини и семена
- Смути с горски плодове и спанак
- Пълнозърнест тост с фъстъчено масло
Обяд
- Яхния от леща с пълнозърнест хляб
- Ориз и зеленчуци
- Хумус и зеленчуци в пълнозърнеста питка
Вечеря
Според д-р Дерйа Хюсеин бюджетното хранене не е компромис със здравето, а умение за интелигентен избор.
Здравословното хранене не е въпрос на средства, а на избор на правилните източници. Като заложите на замразени суперхрани, растителни протеини и цели продукти вместо преработени, инвестирате в здравето си, без да натоварвате бюджета.
Повече от д-р Дерйа Хюсеин и как да свалим излишните килограми - вижте във видеото.
