Всеки месец, според подреждането на планетите, носи повече или по-малко щастливи, позитивни, потенциално продуктивни дни за всеки знак от Зодиака. Коя е вашата щастлива дата през март 2026 г.?

В началото на март астролозите разкриват кои дни ще бъдат най-благоприятни през следващия месец за представителите на всяка зодия. Те открояват 3 март, когато ще има лунно затъмнение с пълна Луна в Дева, както и 20 март, когато ретроградният Меркурий ще приключи.

Коя дата през март ще бъде най-щастлива за всяка зодия?

Овен - 20 март

Слънцето навлиза във вашия знак на 20 март и тогава започва вашият сезон - но тази година енергията, която получавате, няма да бъде обвързана само с рождения ви ден, а ще отбележи и началото на нов дългосрочен жизнен цикъл.

Това е денят, в който ще започнете да съзрявате, но и да вярвате повече в мечтите си - ще почувствате, че сваляте „старата си кожа“ и дишате дълбоко за първи път.

Телец - 29 март

На 29-ти ще бъде повдигната темата за сериозни професионални ангажименти и дългосрочни цели. Вече няма да искате само стабилност, но и да ви се придаде смисъл и да чувствате, че правите нещо, което оставя следа.

Март ви носи възможността да се ангажирате с проект или партньорство, което ще промени финансовото ви бъдеще.

Снимка: iStock

Близнаци - 18 март

Новолунието в Риби активира сферата на кариерата и социалното признание. След период на съмнение и застой, сега идва нова възможност, която възстановява вярата ви в себе си.

Може би проект от миналото се завръща, но сега сте готови да го ръководите по различен начин.

Рак - 20 март

Меркурий започва да се движи директно и всичко, което ви се е струвало объркващо, започва да придобива нова структура.

Плановете, свързани с пътуване, образование или разширяване на бизнеса, най-накрая се ускоряват и усещате, че животът отново се движи в посоката, за която сте мечтали.

Лъв - 6 март

Венера навлиза в Овен и активира вашата зона на нови начала и разширяване. Чувствате прилив на увереност и желание да предприемете действия, които преди сте отлагали. Финансовите и емоционалните възможности идват чрез смелостта, която проявявате.

Дева - 20 март

Сезонът на Овен стимулира вашата зона на трансформация и осъзнавате, че животът се променя по-бързо, отколкото бихте искали, но не се опитвате да контролирате всичко.

Щастието идва чрез приемането на промени, които преди сте смятали за заплаха.

Везни - 10 март

Юпитер се движи директно и отваря вратите към вашето професионално развитие. След дълъг период на подготовка, най-накрая ще видите конкретни резултати и ще получите признание.

Финансови печалби са възможни на 10 март чрез решения, които вече сте взели, но едва сега дават плодове.

Скорпион - 10 март

Юпитер активира вашата зона на щастие, дългосрочни планове и евентуално разширяване в няколко области.

Дейности, свързани с пътуване, образование или сътрудничество с чужбина в този ден, могат да доведат до голяма промяна - ще усетите, че хоризонтът се разширява пред вас и че вече не сте ограничени от стара рамка.

Снимка: iStock

Стрелец - 3 март

Пълнолунието и затъмнението в Дева носят професионално разяснение - може би приключвате важен бизнес цикъл или променяте посоката на кариерата си.

Сега можете ясно да видите къде сте изразходвали енергия, но това не е довело до резултати.

Козирог - 3 март

Затъмнението на 3 март в Дева активира вашата зона на щастие и интуиция. Осъзнавате, че не всичко е въпрос на планиране и контрол – възниква възможност, която изглежда неочаквана, но се вписва идеално в дългосрочната ти стратегия.

Водолей - 29 март

Ако се посветите изцяло на себе си в този ден, ще осъзнаете, че вече не се задоволявате с половинчати решения, независимо дали в сферата на любовта или бизнеса.

Март ще ви донесе усещане за лична сила и ясни решения, които ще променят съдбата ви в дългосрочен план, но ключовият все пак е 29-ти.

Снимка: iStock

Риби - 20 март

Меркурий започва да се движи директно във вашия знак и с него „мъглата“ се разсейва.

След години, в които сте мислили, че сте подложени на изпитание, чувствате вътрешна сигурност и яснота и на 20 март най-накрая ще разберете защо определени неща е трябвало да приключат, преди да може да започне нещо по-добро.

