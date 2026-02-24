Тази година Меркурий ще направи три лунни разходки в небето! Планетата на комуникацията ще бъде ретроградна във водните знаци Риби, Рак и Скорпион – в този ред. Това е момент, в който бившите се появяват отново, миналото се завръща, за да ни преследва, дезинформацията е безкрайна и се случват забавяния на пътуванията... Но не всичко е толкова лошо.

Този астрологичен транзит, за съжаление, получава много негативно внимание, когато по същество планетата Меркурий се забавя – и ние също трябва да я последваме.

Ретроградният Меркурий в Риби започва на 26 февруари в 8:48 ч. българско време и завършва на 20 март в 22:33 ч. българско време.

23-дневното пътешествие назад ни подканва да размишляваме и да си дадем повече време.

Намаляването на външния шум и присъствието на момента са жизненоважни за нашето благополучие. Винаги ще има хаос около нас, но ние трябва да играем ключова роля, за да не позволим той да ни повлияе.

„Ретроградният Меркурий е свързан с размисъл и пренасочване на приоритети. Има много положителни преживявания, които идват от навигирането в ретроградния Меркурий. Когато неудовлетворени цикли или минали преживявания се появят отново, можем да направим нови избори. Това е като космическа лупа. Поглеждаме къде сме допуснали грешки първия път и получаваме втори шанс да пренапишем историята в наша полза“, казва Макейла Макрей , астролог и автор на „Небесният наръчник“.

Вместо да подхранва тревожността, ретроградният Меркурий ни подканва да проучим за какво всъщност е полезен този период: забавяне, преразглеждане на партньорствата, предоговаряне на границите и обръщане на внимание на модели, които се повтарят с причина. Ретроградният Меркурий като момент на осъзнато прекъсване, а не на колективна истерия.

Съвети за справяне с Ретроградния Меркурий за всеки знак от зодиака

Овен

Това е вашият божествен зов от вселената да забавите темпото. Въпреки че сте свикнали да тичате с пълна скорост, откривате, че е необходимо да си поемате кратка дрямка веднъж на ден, за да се справите. Позволете си да се отпуснете, релаксирате и да успокоите чувствата си.

Телец

Основната ви група приятели насочва енергията си към хуманитарни начинания. Тъй като имате топло настроение и искате да помагате на другите, използвайте тази възможност, за да дадете нещо на общността. Това ще накара душата ви да се чувства добре, знаейки, че помагате на хората и правите света по-добър с любов.

Близнаци

Вие намирате идеалната си ниша на работното място, като се пренастройвате към предишна професионална цел. Помислете за целите си и се свържете отново с тях, за да се приближите до крайната концепция. Това търсене ви позволява да откриете крайната си цел, която от известно време искате да излезе наяве.

Рак

Избягайте от ежедневието, като ободрите аурата си с тема, която ви интересува от известно време. Може да откриете просветлена версия на себе си, която ви насърчава да изследвате различни аспекти от живота си, разширявайки знанията и осъзнатостта си. Това е пробуждане, което променя вашата перспектива.

Лъв

Интуицията ви е хаотична. Причината е, че пропускането на информация и чуждите подигравки объркват ума ви. Вслушайте се в импулсите и инстинктите си. Дори и да поставяте под въпрос реакцията си по дадени въпроси, винаги можете да разчитате на чувствата на сърцето си, за да ви водят към постигане на яснота.

Дева

Стари истории от миналото пак изплуват и дават обещания, сякаш да поправят старите си грешки. Приемете това като време за по-дълбоко разбиране на връзката ви. Развръзката може да бъде пречистваща, стига да поставите ясни граници. Възможно е дори да започнете да ги цените – ако заемат различна роля в живота ви.

Снимка: pixabay

Везни

Трудният период приключва – поне що се отнася до ретроградното движение. Вместо да се изтощавате до краен предел, ще възстановите баланса си и ще насочите вниманието си към наистина важните неща. Колкото по-малко задачи поемате, толкова по-спокойно и гладко ще протичат дните ви. Хармоничният ритъм ще освежи и зареди тялото, ума и духа ви.

Скорпион

Вътрешното ви дете ви зове, напомняйки ви за творческа теория или артистична мечта, която сте имали преди. Запалете силата в себе си и се опитайте да я преосмислите. Сега, когато имате житейски опит и сте по-мъдри, намирането на нов подход ви вдъхновява да запалите визията си и да я осъществите.

Стрелец

Общуването с членове на семейството може да се окаже предизвикателство. След няколко минути неловки разговори ще откриете, че общуването с вашето семейство, основано на общ интерес, ви обединява. След като се задълбочите под повърхността и намерите общ език, динамиката ще има положителен ефект, който ще продължи и след ретроградния период.

Козирог

Пропуснатите съобщения може да ви забавят малко, но няма да нарушат комуникацията ви. Ще ви бъде лесно да се справите с нещата, когато откриете, че търпението е добродетел. Светът може да чака отговор, докато не архивирате имейлите и текстовите си съобщения.

Снимка: iStock

Водолей

Преоценката на разходите ви, за да сте сигурни, че имате резерв за черни дни, няма да причини хаос. Всъщност е по-вероятно да откажете големи покупки с намерението да увеличите банковата си сметка. Но ако трябва да купите артикул извън бюджета си, сравнете цените и разгледайте наличните опции.

Риби

Това е важен момент за разрешаване на проблеми, които ви измъчват през последните няколко седмици. Тъй като обикновено не изразявате емоционалното си състояние на глас, говоренето на глас ще е от полза за вашите взаимоотношения и за това как се чувствате вътрешно. Ще можете да се изразявате свободно и ефективно, което ще доведе до невероятни открития.

