Лорън Санчес привлече вниманието на модните критици и фотографите с изключително бляскава визия по време на традиционното парти на списание Vanity Fair след церемонията по връчването на наградите Оскар.

На червения килим тя се появи с впечатляващ комплект бижута, включващ общо 85 карата диаманти, които бяха основен акцент на нейната вечерна визия. Санчес пристигна на събитието заедно със съпруга с Джеф Безос, като двамата отново демонстрираха статута си на една от най-обсъжданите двойки в светските среди.

Винтидж рокля, която крещи: "Погледни ме!"

За специалната вечер Санчес избра винтидж черна рокля без презрамки от колекцията пролет/лято 1995 на дизайнера John Galliano. Моделът се отличава с висока цепка и изразен пеплум силует, който придава драматичност на визията. С висок ток и елегантна прическа, тя успя да прикове всички погледи към себе си. С диамантено колие и впечатляващ пръстен, тя за пореден път доказа, че е модна икона. След сватбата си, Лорън и Джеф продължават активно да участват в светски събития. Той - винаги стриктно елегантен, а тя - с много шик и силен индивидуален стил.

Какво следва?

Очаква се Санчес и Безос да бъдат сред централните фигури и на Met Gala 2026, където ще участват като почетни съпредседатели и водещи спонсори на събитието. Това означава, че верните фенове на висшата мода вероятно ще станат свидетели на още запомнящи се модни моменти от една от най-обсъжданите двойки в светския елит.

