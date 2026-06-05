Този юни сбъдваме желанията си за качествен психологически хорър с „Обсебване“ на режисьора и сценарист Къри Баркър, който превръща познатата максима „внимавай какво си пожелаваш“ в смразяващ разказ за границата между любов и обсебване.

Филмът успешно използва жанровата рамка не просто, за да предизвика страх и дискомфорт, но и като инструмент за разказване на драматична, силно емоционална и тематично богата история за това какво се случва, когато желанието да бъдеш обичан започне да определя и изкривява цялата ти реалност.

„Обсебване“ проследява Беър – млад мъж, който отдавна е влюбен в най-добрата си приятелка Ники, но никога не е намирал смелост да ѝ признае чувствата си. След лична загуба и момент на слабост той попада на „Върба на желанията“ – мистичен предмет, който обещава да изпълни едно желание. Воден от отчаяние, Беър си пожелава Ники да го обича повече от всичко на света. Но когато желанието му започва да се сбъдва, жадуваната любов постепенно се превръща в кървав кошмар.

Трейлърът на „Обсебване“ загатва за напрегнато и безкомпромисно жанрово изживяване, което умело преминава от интимна романтична драма към истински психологически ужас. С нарастващо чувство за параноя, тревожна атмосфера и изблици на брутално насилие, филмът изгражда усещането за неизбежна катастрофа, в която всяка следваща крачка води героите все по-дълбоко в мрака. Резултатът е хорър, който не разчита единствено на шокови моменти, а на постоянно напрежение и емоционален дискомфорт, които остават дълго след края.

Режисьор и сценарист на „Обсебване“ е Къри Баркър, а продуценти са Джеймс Харис, Хейли Никол Джонсън, Крисчън Меркури и Роман Виарис. В ролите са Майкъл Джонстън, Инди Наварети, Купър Томлинсън, Меган Лоулес, Анди Рихтер и др.

Внимавай кого си пожелаваш! „Обсебване“ от 26 юни само в кината.