Раковина, парче корал или бутилка пясък може да изглеждат като безобиден сувенир от вашата почивка. В някои страни обаче такъв сувенир може да доведе до конфискация, глоба или дори допълнителни проблеми на границата. Необходимо е изключително внимание при закупуване или вземане на корали, по-големи раковини и предмети, изработени от части от морски животни.

Някои видове са защитени от международната конвенция CITES, която регулира търговията със застрашени животински и растителни видове. Правилата се отнасят не само за живи животни и растения, но и за техните части и продукти, направени от тях. Това означава, че за коралова огърлица, декоративна черупка или предмет, изработен от черупка на костенурка, може да се изисква специално разрешение.

Европейският съюз има строги правила, за да гарантира, че продуктите от дивата природа на пазара му идват от законни и устойчиви източници. Често срещана грешка, която туристите правят, е да приемат, че даден артикул е законен, защото се продава открито на щанд, пазар или в магазин за сувенири. Местният продавач обаче не е длъжен да предупреди купувача, че може да се изисква документация за изнасяне на артикула от страната или за внасянето му в Европейския съюз.

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Нарушението може да струва от 500 до 3000 евро

Британските митници например са особено предпазливи по отношение на корали и черупки от застрашени видове, както и на продукти от слонова кост, черупки от костенурки и крокодили, кожа от алигатор и змия. Такива предмети могат да бъдат задържани, ако пътникът ги носи без необходимото разрешително по CITES. Не всяка обикновена черупка, намерена на плаж, е автоматично забранена, но често е трудно за пътника да определи към кой вид принадлежи.

Специално внимание е необходимо при големите тропически черупки, коралите и необичайните животински орнаменти. Проблемите не засягат само защитените видове. Някои туристически дестинации забраняват премахването на пясък, камъчета и черупки от плажовете си, за да предотвратят разрушаването на бреговата линия.

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В Сардиния е забранено да се взема, притежава или продава пясък, камъни и черупки от брега. Според регионалните власти глобите за подобно нарушение могат да варират от 500 до 3000 евро. Забраната важи и за малки количества, които туристите често слагат в бутилки или найлонови торбички.

Преди да опаковате мида, корал, пясък, камък или част от растение в куфара си, трябва да проверите местните разпоредби на страната, в която пребивавате, както и правилата на страната, в която се връщате. По-специално, трябва да се избягват предмети, изработени от корали, черупки на костенурки, слонова кост, екзотични кожи и други животински части, освен ако продавачът няма ясна документация за техния произход.