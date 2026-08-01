За имените дни няма отпуск или ваканция, вървят си целогодишно. Ето кой празнува през август - месецът, чието описание с 10 думи звучи така: магистрала, море, таратор, патладжан, бира, сладолед, Преображение, Богородица, планина, спокойствие.
Всички имени дни през август
1 август
Здравко, Здравка, Макавей
2 август
Илия, Илиян/а, Илко, Илчо, Илин, Искра
6 август - Преображение Господне
Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа
7 август
Валери, Валерия
11 август
Сузана, Лиляна
15 август - Голяма Богородица
Мария, Мариана, Мариела, Мариета, Марио, Марияна, Преслава
20 август
Самуил
26 август
Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа
30 август
Алеко, Александър, Александра, Александрина
31 август
Гена, Гено, Генчо, Генади