За имените дни няма отпуск или ваканция, вървят си целогодишно. Ето кой празнува през август - месецът, чието описание с 10 думи звучи така: магистрала, море, таратор, патладжан, бира, сладолед, Преображение, Богородица, планина, спокойствие.

Всички имени дни през август

1 август

Здравко, Здравка, Макавей

2 август

Илия, Илиян/а, Илко, Илчо, Илин, Искра

6 август - Преображение Господне

Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа

Преображение Господне е днес. Какви са обичаите (СНИМКИ + ВИДЕО)

7 август

Валери, Валерия

11 август

Сузана, Лиляна

Снимка: iStock

15 август - Голяма Богородица

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Успение Богородично, Ден на майката и на Мария - ето кой празнува днес

20 август

Самуил

26 август

Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа

Снимка: iStock

30 август

Алеко, Александър, Александра, Александрина

31 август

Гена, Гено, Генчо, Генади