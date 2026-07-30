Ако някой знае как да превърне филмова премиера в модно събитие, това е може би най-обсъжданият тандем в модните издания в момента - Зендая и стилистът ѝ Лоу Роуч. Актрисата отново доказа, че е кралицата на т.нар. „method dressing“ - тенденцията, при която визията е вдъхновена от героя или проекта, който звездата представя.

На премиерата на „Spider-Man: Brand New Day“ в Лос Анджелис Зендая впечатли с драматична черна рокля от колекцията висша мода на Ashi Studio, но истинската изненада се криеше в обувките.

Вместо класически токчета, актрисата заложи на специално изработен модел на Christian Louboutin, който буквално пренесе вселената на Спайдърмен върху червения килим. Елегантните обувки са покрити с фина черна дантела, наподобяваща паяжина, а върху острия им връх е поставен кристален паяк - малък, но изключително ефектен детайл, който веднага привлече вниманието на фотографите и модните критици.

Снимка: Getty Images

Цялата визия беше внимателно изградена около темата за новия филм. Корсетната рокля с драматичен силует включваше структурирани презрамки, напомнящи крака или антени на паяк, а асиметричната пола и прозрачните елементи допълваха усещането за мистериозност. Стайлингът е дело на дългогодишния ѝ моден партньор Лоу Роуч, който за пореден път превърна премиерата в истинско модно шоу.

Снимка: Getty Images

Интересното е, че обувките не са просто красив аксесоар. Те препращат към една от най-актуалните тенденции за 2026 г. - прозрачните или т.нар. sheer shoes, които вече се появиха на модните подиуми и в гардеробите на редица знаменитости. Моделът на Louboutin обаче добавя още един пласт към тенденцията чрез дантелената „паяжина“ и бижутата паяци, превръщайки обувките в истинско произведение на изкуството.

Феновете в социалните мрежи също не пропуснаха да отбележат скритата препратка към супергероя. Мнозина признаха, че първоначално са били впечатлени от роклята, но при по-внимателен поглед именно обувките са се оказали най-интересният детайл от цялата визия.

По време на прес турнетата за поредицата Spider-Man през последното десетилетие тя неведнъж е носила тоалети с фини препратки към емблематичния супергерой, превръщайки всяка своя поява в тема за разговор далеч отвъд киното.