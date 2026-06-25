Българските и чуждестранни медии често коментират както актьорските роли на Зендая, така и модните ѝ избори. Ако допреди няколко години всички я познаваха от участията ѝ в популярни продукции, днес тя е абсолютна модна икона за поколенията! Талантливата актриса никога не пропуска да изненада на червения килим, когато става въпрос за официална премиера. Но за последната си спирка от световното турне „Спайдър-мен: Нов ден“, в Париж, носителката на награда „Еми“ се появи в семпла, голяма... черна тениска.

Разбира се, актрисата и нейният дългогодишен стилист Лоу Роуч съчетаха винтидж тениската с графичен дизайн с бели обувки от Christian Louboutin - все пак това е фотосесия за червения килим - но истинската новина е, че Роуч намира визията в eBay само за 35 долара (около 31 евро).

„Стилът не винаги е нужно да струва цяло състояние“, написа звездния стилист в своите Instagram Stories, публикувайки екранна снимка от обявата за тениската в eBay.

Който и да е продал тази употребявана тениска с размер 2XL, вероятно не може да повярва на чий стилен гръб се е озовала!

През годините Зендая и Роуч създадоха исторически модни моменти на червения килим, включително магическата ѝ рокля на Мет Гала през 2019 г. от Tommy Hilfiger, която преобрази Зендая в Пепеляшка; металическият гащеризон на Thierry Mugler (есен/зима '95) за премиерата на „Dune: Part Two“; тоалетите, вдъхновени от тениса за „Challengers“, включително персонализирани визии на Loewe и Lacoste; и многобройните облекла, украсени с елементи на паяжини, за четирите филма „Spider-Man“ през последното десетилетие.

Снимка: Getty Images

Съвсем наскоро дуото разказа история с булчинска тематика за сватбената драма „Драмата“ – рециклирайки бялата рокля на Вивиан Уестууд, която Зендая носеше за първи път на Оскарите през 2015 г., като „нещо старо“ и завършвайки с черно-синя бална рокля на Schiaparelli с пера, директно от подиума, като „нещо синьо“, каквито са американските сватбени традиции.

Снимка: Getty Images

Зендая и нейният герой от „Спайдър-мен“ Том Холанд също се ожениха по това време, но светът може никога да не види какво носеше свръхмодерната двойка по пътя към олтара.

Зендая започна престурнето за „Спайдър-мен: Нов ден“ в Мадрид с червена рокля на Ernest Naranjo и черна рокля на Christian Cowan. В Амстердам тя избра драматично палто и рокля McQueen с метална флорална бродерия и черно-червена визия на Louis Vuitton. След това, в Берлин, тя се появи с поръчков черен кожен топ и пола на Louis Vuitton. За Рим отново избра визия от архивите, носейки зашеметяваща рокля с мъниста и паяжина от Giorgio Armani (пролет '90) и блестящ топ и пола на Versace (есен '97).

Снимка: Getty Images

Продължението на обичаната комикс поредица, режисиран от Sony и Marvel Studios, ще бъде пуснат в кината у нас на 31 юли.