Холивудската звезда Зендая коментира публично спекулациите, че се е омъжила тайно за актьора Том Холанд. Тя категорично отрече слуховете по време на участие в шоуто на Джими Кимъл.

Повод за слуховете стана изказване на нейния стилист Лоу Роуч, който по-рано заяви на червения килим, че „сватбата вече се е случила“. Това предизвика бурна реакция сред феновете й в социалните мрежи.

В ефир Зендая реагира с чувство за хумор и се пошегува, че не е забелязала подобно нещо. За да сложи край на спекулациите, тя показа откъс от новия си филм „The Drama“, в който чрез монтаж е добавено лицето на Холанд в сватбена сцена – върху това на актанния й партньор в лентата Робърт Патинсън.

Снимка: Getty Images

„Беше прекрасен ден! Напълно истинско“, не пропусна да иронизира ситуацията актрисата.

Зендая се пошегува още, че за разлика от генерираните с ИИ изображения, тя наистина е „била там“ – визирайки сцените във филма.

Тя отбеляза също, че много хора, включително и от нейното обкръжение, са били заблудени от изображения, генерирани с изкуствен интелект, които представят предполагаемата ѝ сватба.

Допълнително объркване внесе и появата ѝ с пръстен, наподобяващ брачна халка.

Стилистът ѝ отказа да оттегли думите си, като лаконично заяви: „Казах каквото казах“. Майката на актрисата също реагира на слуховете с ироничен коментар в социалните мрежи.

Новият филм на Зендая „The Drama“ излиза по кината на 3 април.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER