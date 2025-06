Цветовете на розовия храст безспорно са едни от най-красивите. С червените си, бели и жълти разцветки, както и с неповторимия аромат, те могат да направят всяка градина наистина зашеметяваща.

Освен това растението не е придирчиво. Ако го засадим правилно през пролетта и полагаме нужните грижи, през целия летен сезон ще се радваме на изобилен цъфтеж. А цветовете със сигурност ще се завърнат и на следващата година.

Има обаче една доста често срещана грешка, която може да попречи на очакваните резултати за изобилен цъфтеж. И това е да не отстраняваме увехналите цветове от розите или да не го правим редовно или достатъчно бързо.

Тази процедура е изключително важна в грижата за многогодишните растения, сред които са и розовите храсти. Ако не прибягваме до нея периодично, може да се стигне до спиране на цъфтежа на храста - дори и при редовно поливане и торене.

Процедурата е съвсем проста и не изисква усилие и време. И въпреки това мнозина я пропускат.

Как да отстраним увехналите цветове

Цветът винаги се отрязва точно под мястото, в което се свързва със стъблото. Отстраняването му ще помогне на растението да използва правилно енергията и да създава нови цветове. Нужно е да се премахват не само старите цветове и листа, но и онези, които показват ранни признаци на заболявания - като петна, разкъсвания или плесен.

Добре е розовите храсти периодично и леко да се подрязват през летните месеци, нещо, което ще поддържа добрата им форма, както и ще премахне излишните стъбла, съветват още от This Is My Garden.

За българската роза и добивът ѝ - във видеото.

