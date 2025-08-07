Дъщерята на поп фолк певеца Азис навърши 18 годиние - пълнолетие, което й дава едновременно свобода, но и отговорност. Вече в света на големите, Рая става все по-чаровна и красива дама, а баща й е по- развълнуван от всякога. Малкото му момиченце вече не е толкова малко, а времето лети без да пита. Азис отбеляза рожденния ден на дъщеря си с емоционално послание, в което изрази безкрайната си обич към своето дете.

Няма човек в страната, който да не знае кой е екстравагантният Азис, но в личния си живот той е мил,любящ и подкрепящ баща. Дъщеричката му Рая отпразнува своя 18-ти рожден ден, а Азис отбеляза празника с трогателни думи и емоционални кадри в Инстграм профила си. Той сподели стара снимка на него и Рая като бебе, а от думите, които добави към кадъра се усещат безгранична обич към момичето му.

"Ние с майка ти бдяхме над теб и виждахме как се превръщаш в човече с прекрасна душа, обожаваща животни, театър, балет…Ти си всичко, за което мечтаехме." - пише той.

Азис открито споделя силната връзка с дъщеря си и дори разкрива, че още когато се е родила, той е усетил, че и тя ще се занимава с изкуството, но не с музика - а с актьорско майсторство. Към емоционалните слова, певецът добави:

"Ние най-ценното свършихме до тук.Сега всичко е в твоите ръце.Обичаме те и ще те подкрепяме докато сме живи" - завърши посланието си той.

Вижте повече за Азис и страстта му към кулинарията - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK