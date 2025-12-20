Хороскопът на Алена за деня, в който е родена певицата Маргарита Хранова. Тя е една от най-обичаните български поп изпълнителки, чиято кариера обхваща повече от пет десетилетия.

Вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Чувствата ви личат от разстояние. Готови сте на всичко, за да ви отговорят със същите чувства, но трябва да сте искрени и неподправени в поведението си. Очаквате при първата среща да се отдадете на интимни преживявания.

ТЕЛЕЦ

Любовта ще ви помогне да излекувате всички стари душевни рани, ако я съхраните. Решите ли да избързате с разговори и изясняване на отношенията, ще си създадете сериозни проблеми с интимния партньор и ще се лишите от секс.

БЛИЗНАЦИ

Чувствата ви са споделени, но съмнението, че ви изневеряват все още не е изчезнало напълно. По-добре повярвайте на партньорите си. Сексът с любимите ви хора със сигурност е гаранция за добро настроение и ще ви разтовари от напрежението, което ви вреди.

РАК

Вечерта се усамотете и се вгледайте в себе си. Несемейните жени днес може да срещнат любовта на живота си. Не бива да пропуснете сексуалните удоволствия и интимните разговори.

ЛЪВ

Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните жени могат да срещнат своята голяма любов и да бъде щастливи. Ако сте семейни сексът ще ви зареди със сили.

ДЕВА

Щастието е кацнало на рамото ви. Уловете мига, ако не сте семейни, защото любовта е до вас. Трябва само да протегнете ръка и ще забравите самотата. Ако сте сигурни в чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия с любимите си хора.

ВЕЗНИ

Нова любовна връзка ще ви създаде проблеми, ако не сте приключили със старата или сте семейни. Не се впускайте в изневери. Ако още днес или вечерта си позволите сексуална близост, сами ще си бъдете виновни за проблемите.

СКОРПИОН

Подвластни сте изцяло на емоцията. Без да искате можете да нараните интимния си партньор. Любовта ви не е достатъчна. Дарете романтични мигове на любимия, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

През целия ден изпитвате нужда от обич. Не се лишавайте от възможността да отидете на вечеря с любимия. Докажете му, че чувствата му са споделени. Не проявявайте агресия в леглото, която няма да достави сексуална наслада на партньора ви.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември, вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Денят е идеален за създаване на семейство. Ако вече сте семейни, обърнете внимание на брачните си партньори и бъдете с тях вечерта. Сексуалните ви отношения са хармонични. Отдайте се на незабравими сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта организирайте романтична среща, която ще ви помогне да си възвърнете чувствата на любимите ви хора. Денят е неблагоприятен за сключване на брак. Отдайте се на чувствата си и на сексуални преживявания, ако имате до себе си интимни партньори, в чиято любов сте напълно сигурни.

РИБИ

Заемете се и със семейните си задължения. Не са изключени проблеми в личните отношения, свързани с нежеланието на брачната или интимната ви половинка да прояви разбиране към желанията ви.

Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK