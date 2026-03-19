Често, в търсене на причините за високите месечни сметки за ток, стигаме до грешни изводи. Повечето от нас подозират уреди, които са постоянно включени в мрежата като хладилник, пералня или съдомиялна машина. Но енергийният анализ разкрива съвсем различна картина.

Оказва се, че индукционният котлон – отличаващ се с елегантен външен вид и модерна технология, всъщност е най-големият консуматор на електроенергия в средното статистическото домакинство.

Мощност отвъд очакванията

Индукционната технология е ценена заради изключителната си бързина и прецизност. Водата в тенджерата завира само за броени минути, а температурните промени са моментални. Това впечатляващо представяне обаче изисква огромно количество енергия.

Стандартният индукционен плот, включващ няколко зони – обикновено от 2 до 4, има мощност средно около 7000 вата, докато по-напредналите и по-големи модели достигат до 10 000 вата. За сравнение, средно големият хладилник консумира между 100 и 200 вата, когато компресорът работи.

Когато индукционният котлон работи едновременно с всички четири зони на максимална мощност, той в този момент консумира повече електричество от всички останали домакински уреди, взети заедно.

Снимка: iStock

Краткотрайна, но интензивна консумация

Често се изтъква аргументът, че готвенето отнема кратко време и затова общата консумация не може да е толкова висока. Въпреки че е вярно, че индукционният котлон не работи непрекъснато през целия ден, неговата моментна консумация е достатъчно голяма – толкова, че дори половин час готвене оказва сериозно влияние върху крайното потребление на енергия.

Приготвянето на обилен неделен обяд, например, с няколко тенджери и тигани едновременно, създава огромно натоварване в домашната електрическа мрежа.

Ефективност въпреки високата консумация

Въпреки високата си мощност, индукционният котлон остава технологично най-напредналият и ефективен начин за загряване на храна. Основното му предимство е, че енергията не се губи в околната среда, а се предава директно към дъното на съда чрез магнитно поле.

Високата консумация за кратко време е цената за изключителната бързина и прецизност.

