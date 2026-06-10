Лятото е сезонът на свободата и лекотата - както в облеклото, така и в прическите. През 2026 г. тенденциите при косата се насочват към по-естествени форми, повече движение и лесна поддръжка. Според водещи фризьори най-подходящата подстрижка не зависи само от модата, а и от формата на лицето. Правилният избор може да подчертае най-красивите черти и да създаде по-хармоничен баланс.

Лице със сърцевидна форма - заложете на „Butterfly Cut“

Ако челото ви е по-широко, а брадичката – по-тясна, най-добрият избор за лятото е популярният „Butterfly Cut“. Тази прическа се отличава с дълги пластове и ефирно оформяне около лицето. Специалистите препоръчват тя да бъде комбинирана с перде бретон или т.нар. bottleneck bangs, които омекотяват линията на челото и насочват вниманието към скулите. Резултатът е женствена и балансирана визия с много движение.

Квадратно лице - небрежният „Shag“ омекотява чертите

При квадратната форма на лицето челюстта е по-изразена и симетрична. За да се създаде повече мекота, експертите препоръчват рошавия „Shag“ с много слоеве и текстура. Тази прическа добавя обем и движение, като същевременно смекчава острите линии около челюстта. Леко разрошеният ефект я прави идеална за летните месеци и минималното стилизиране.

Овално лице - класическият боб остава фаворит

Овалната форма се смята за най-балансираната и позволява експерименти с различни стилове. Сред най-препоръчваните варианти това лято е правият боб с чиста линия. Подстрижката подчертава естествената симетрия на лицето и изглежда еднакво добре както в елегантен, така и в по-небрежен вариант. Освен това се поддържа лесно и остава актуална независимо от сезонните тенденции.

Кръгло лице - лобът създава визуално удължаване

За по-кръгли лица стилистите препоръчват удължения боб, известен като „lob“. Най-добре е дължината да пада под брадичката. Този тип прическа създава визуален ефект на по-издължено лице и придава повече структура на чертите. Допълнителните пластове могат да внесат лекота и обем без да утежняват визията.

Продълговато лице - на етажи и перде бретон за повече баланс

При продълговатите лица целта е да се добави широчина и да се намали усещането за дължина. Затова експертите препоръчват многопластови подстрижки, съчетани с перде бретон. Тази комбинация визуално разделя лицето и създава по-пропорционален вид. Освен това придава модерно и непринудено излъчване, което е особено подходящо за летния сезон.

Лице с форма на диамант - текстурирано пикси или „Bixie“

Хората с диамантена форма на лицето обикновено имат силно изразени скули и по-тясно чело и брадичка. За тях стилистите препоръчват къси подстрижки като текстурирано пикси или модерния „Bixie“ – хибрид между боб и пикси. Тези прически подчертават скулите, без да нарушават естествените пропорции на лицето. Освен това са изключително практични през горещите летни дни.