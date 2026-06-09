Ако има една тенденция при косите, която успява да съчетае непринуденост, женственост и стил, това е т.нар. „френски бретон“ (French Girl Fringe). През летния сезон отново е изключително желан, предлагайки модерна интерпретация на емблематичната визия, вдъхновена от френските икони на красотата от миналия век.

Какво представлява френският бретон?

Френският бретон е лек, ефирен и естествено падащ бретон, който плавно прелива към страничните кичури около лицето. За разлика от плътните и строго оформени варианти, той се отличава с мека текстура и леко небрежен завършек. Именно тази непринуденост е в основата на характерната френска естетика – стил, който изглежда сякаш не изисква усилия, но винаги е безупречен.

Защо тази прическа е толкова популярна?

Една от основните причини за успеха на френския бретон е неговата практичност. Той израства красиво и не изисква чести посещения в салона. Благодарение на по-меката форма и леките пластове, прическата запазва добрия си вид дори след няколко седмици растеж. Освен това бретонът придава характер на всяка визия, без да налага драстична промяна в дължината на косата. Той омекотява чертите на лицето, подчертава очите и създава усещане за лекота и движение.

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На кого подхожда?

Според фризьорските експерти френският бретон е особено подходящ за хора с овална, сърцевидна или по-издължена форма на лицето. Най-добре се съчетава със средно дълга и дълга коса, но може успешно да бъде адаптиран и към по-къси прически. Ключът към добрия резултат е персонализираният подход. Формата, дължината и плътността на бретона трябва да бъдат съобразени с текстурата на косата и индивидуалните черти на лицето. Затова специалистите препоръчват при консултацията с фризьор да се използват референтни снимки за по-прецизно определяне на желания ефект.

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Как се постига визията?

Характерният ефирен вид се създава чрез техники за филиране и омекотяване на линията на подстригване. Вместо плътна и права линия, косата се обработва така, че краищата да останат леки и естествени. Някои стилисти използват специални техники с ножица или бръснач за постигане на по-фин завършек. Резултатът е бретон, който не стои прекалено перфектно – и именно това е неговото очарование.

Как да го оформяте?

Една от най-големите му предимства е минималната необходимост от стилизиране. В повечето случаи е достатъчно косата да бъде изсушена естествено или с леко насочване със сешоар. За допълнителна текстура могат да се използват леки текстуриращи спрейове или продукти за обем, които запазват естественото движение на косата. Целта не е да се постигне идеално гладък резултат, а усещане за лекота, мекота и естествена елегантност.