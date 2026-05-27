Добавките за красива коса се превърнаха в една от най-популярните тенденции в света на beauty индустрията. Сред най-често обсъжданите съставки са биотинът и колагенът – два продукта, които обещават по-здрава, по-гъста и по-блестяща коса. Но кой от тях действително има по-голям ефект? Именно този въпрос разглеждат експерти и дерматолози в специален анализ на Vogue.

Какво представлява биотинът?

Биотинът, известен още като витамин B7, е важен за производството на кератин – основният протеин, от който е изградена косата. Затова той често присъства в хранителни добавки, шампоани и терапии за растеж на косата. Според специалистите обаче ефектът му е най-осезаем при хора с реален дефицит на биотин. В такива случаи косата може да стане по-тънка, чуплива и склонна към косопад. При липса на дефицит научните доказателства за проблеми с растежа на косата са доказани твърдят специалисти пред Vogue.

Как действа колагенът?

Колагенът е протеин, който играе ключова роля за структурата на кожата, ноктите и косата. С напредването на възрастта естественото производство на колаген в организма намалява, което може да се отрази и върху състоянието на косата. Някои експерти смятат, че колагенът може индиректно да подпомогне растежа на косата, като защитава космените фоликули и подобрява състоянието на скалпа. Освен това той съдържа аминокиселини, необходими за производството на кератин - според medicalnewstoday.com

Кое е по-добрият избор

Според дерматолозите няма универсален отговор. Изборът между биотин и колаген зависи от причината за косопада или изтъняването на косата. Ако проблемът е свързан с хранителен дефицит, биотинът може да бъде полезен. Ако целта е подобряване на цялостното състояние на кожата и косата, колагенът често се разглежда като по-комплексен вариант. Експертите подчертават, че нито една добавка не е „магическо решение“. Фактори като стрес, хормони, хранене, сън и генетика имат огромно влияние върху здравето на косата.

Какво препоръчват специалистите

Преди прием на каквито и да било добавки дерматолозите съветват да се направят изследвания и да се установи реалната причина за проблема. В някои случаи косопадът може да е свързан с дефицит на желязо, проблеми с щитовидната жлеза или хормонален дисбаланс. Специалистите препоръчват също балансирано хранене, достатъчен прием на протеини и щадяща грижа за косата. А когато става въпрос за добавки, най-важна остава последователността – резултатите обикновено се виждат след няколко месеца, а не за дни.