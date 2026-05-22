С аромат на прясно изпечено тесто, висока температура и атмосфера, която те кара да се чувстваш сякаш си в автентична италианска пицария, AEG представи новата серия фурни PizzaExpert по време на специално кулинарно събитие в Goodlife Experience Center. На фокус бяха именно възможностите на новата технология и начинът, по който тя пренася професионалното приготвяне на пица в домашни условия, а специален гост на събитието бе шеф Радостин Кирязов.

Приготвянето на пица е изкуство! Хапваме, опознаваме нови вкусове и се забавляваме

Шеф Радостин Кирязов – един от най-утвърдените майстори на пица в България и възпитаник на престижната Scuola Italiana Pizzaioli. Пред гостите той демонстрира различни техники за приготвяне на пица и показа как правилната температура, изпичане и оборудване могат да променят напълно крайния резултат.

Фурните, които впечатляват

Новите фурни AEG PizzaExpert са създадени именно с тази идея - да пресъздадат максимално близо условията на професионалните пещи за автентична пица. Серията достига температура до 340°C – ключов фактор за бързото и равномерно изпичане. Благодарение на това пицата се приготвя само за две минути и половина, като тестото остава меко и въздушно отвътре, а основата – хрупкава и добре изпечена. По време на демонстрацията шеф Кирязов показа как специално разработената чугунена тава акумулира и разпределя топлината равномерно, така че тестото да не изгаря или изсъхва. Пицата се поставя във фурната с помощта на перфорирана лопатка – детайл, вдъхновен от професионалните техники в пицариите, който помага за по-лесното боравене с тестото и по-доброто изпичане.

Не е нужно да си професионалист, PizzaExpert e твоят верен помощник!

Една от най-впечатляващите функционалности на PizzaExpert е интелигентният сензорен дисплей EXCite. Системата автоматизира целия процес и насочва потребителя във всяка стъпка – от правилното позициониране на тавата и времето за предварително загряване до точния момент за поставяне и изваждане на пицата. Така дори хора без професионален опит могат лесно да постигнат резултати, близки до тези в истинска пицария. Гостите на събитието имаха възможност не само да наблюдават демонстрациите, но и сами да изпробват фурните, като приготвиха свои собствени пици с различни продукти и техники на изпичане. Именно това практическо преживяване показа колко интуитивна и лесна за използване е серията PizzaExpert.

Макар пицата да е основният акцент, новите фурни са създадени и за много повече. Благодарение на високата температура и прецизния контрол на топлината, те са подходящи и за приготвяне на хляб, фокачи, тартове и други тестени изделия, които изискват професионално изпичане. Освен с технологиите си, серията впечатлява и с характерния за AEG минималистичен дизайн. Изчистената визия позволява фурните естествено да се впишат във всяка съвременна кухня – подход, който носи на марката и престижната награда Red Dot Design Award 2026 за продуктов дизайн.

С PizzaExpert AEG поставя нов акцент върху домашното готвене – не просто като ежедневна задача, а като изживяване, което комбинира технология, вкус и удоволствие от приготвянето на храна у дома. А на вълнуващото събитие, шеф Кирязов даде възможност на всички присъстващи да сътворят своя пица по избор, като им показа стъпка по стъпка как се случва магията и как да постигнат перфектната пица у дома.

Родстин Кирязов е носител на редица международни отличия, сред които победата на шампионата All Stars Pizza Trophy през 2018 г. Той е основател и председател на Българската асоциация на пицарите и активен посланик на професията у нас, както и част от международни журита и кулинарни форуми. Като партньор на серията фурни AEG PizzaExpert, Кирязов стои зад идеята, че перфектната пица е резултат от съчетанието между традиция, техника и прецизна технология.

Къде се проведе събитието?

Goodlife Experience Center е пространство, създадено в партньорство с AEG, посветено на съвременното кулинарно преживяване - място, където иновативните кухненски решения оживяват чрез реални кулинарни изживявания, а технологиите, продуктите и кулинарният опит се обединяват, за да направят готвенето по-лесно, вдъхновяващо и лично. Зад концепцията стоят Десислава Георгиева и Стоян Георгиев – създатели на платформата Goodlife. Десислава е готвач и хранителен стилист, а Стоян – кулинарен фотограф и видеограф, като заедно превръщат кулинарията в цялостно сетивно изживяване. Обединени от страстта си към храната, те създават авторски рецепти, книги и визуални проекти, които съчетават практичност, естетика и внимание към детайла.