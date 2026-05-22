Любовното приключение в „Ергенът“ приключи там, откъдето всичко започна – в София. Три месеца след последния снимачен ден в Шри Ланка водещият Наум Шопов и Мартин Николов – Елвиса се срещнаха отново с четиримата „ергени“ – Кристиян, Стоян, Марин и Гатев, за да разберат каква е финалната развръзка в отношенията им с техните избранички и дали чувствата, родени пред камерите, са устояли и в реалния живот. Вижте по-долу кои двойки от „Ергенът“ 5 са заедно след финала!

Кристиян и Елеонора - заедно са

Двамата се превърнаха в първата двойка в историята на „Ергенът“ у нас, която стига до годеж месеци след края на предаването. Техните чувства успяха да устоят и извън еуфорията на любовното приключение и към днешна дата двамата вече правят уверени крачки към общото си бъдеще като семейство. „Чувствам, че това е моят човек и искам с него да градя бъдеще“, заяви Крис за Елеонора.

„Усетих я още в началото. Никой не можеше да ѝ бъде конкуренция по никакъв начин“, категоричен бе бизнесменът. Двамата признаха, че след оттеглянето им от „Ергенът“ са преминали през кризи, които обаче са успели да преодолеят чрез комуникация. Нора показа и годежния си пръстен, като сподели, че веднага след като се върнат от Бали, ще започнат да мислят за сватба.

"Голям ден настъпи - ето го, пръстенът, е в мен. Страхотно приключение беше в Шри Ланка - от златна роза до последна първа роза. Елеонора винаги ми е била първият избор. И съм се придържал към него, защото съм я усещал, че тя е моят човек. Да бъде моята жена до края на живота ми!", заяви Крис.

"Нас какво ни интересуват хората? Няма как да ги заблуждаваме, защото няма плюс за нас в това. Ние си живеем нашето щастие така, както го намираме за правилно", каза Елеонора.

Марин - не е заедно нито с Любомира, нито с Михаела

Чувствата и колебанията на Марин оставиха най-много въпросителни след края на снимките в Шри Ланка. В последния ден от престоя си там той получи възможността да напише на лист името на жената, която е докоснала най-силно сърцето му и в която е видял най-голям потенциал за истинска и голяма любов.

Три месеца по-късно Наум отвори кутията, в която най-младият ерген бе заключил своя избор, а името вътре се оказа това на Любомира. Марин бе изненадан с видео от Михаела, която призна, че е разбрала още в Шри Ланка, че не е неговият окончателен избор, въпреки силната връзка помежду им: „Няма какво друго да направя, освен да приема избора ти, и се надявам да си взел най-правилното решение за себе си. Никога няма да кажа нещо лошо за теб и се надявам да си най-щастливия човек на тази земя и да бъдеш обичан и да обичаш истински“.

Думите ѝ видимо развълнуваха Марин, който откровено сподели, че отношенията им са преминали през много красиви, но и трудни моменти. „И двамата дадохме това, което можем да дадем“, призна той, като допълни, че е усещал липса на онази дълбока емоционална свързаност, която е търсел с Михаела. Той отчете като грешка това, че увлечен от всеобщите емоции в Шри Ланка, я е фаворизирал и я е издигнал на пиедестал, което според него е създало прекалено грешни впечатления и очаквания.

В разговора си с Наум и Елвиса Марин обясни, че в Любомира е открил лекота, спокойствие и усещане, че може да бъде напълно себе си. Въпреки че именно нейното име бе заключено в кутията, Марин призна, че след края на формата двамата така и не са успели да си дадат шанс като двойка, но за сметка на това са се преоткрили като приятели: „В момента не сме заедно с Любомира. Мисля, че спокойно мога да заявя, че е взаимно решение, въпреки че отговорността най-вече я поемам аз. Малко или много и двамата бяхме резервирани“. Буба също потвърди, че след края на предаването двамата са осъзнали, че отношенията им се развиват в различна посока: „Да, ние не сме заедно, но всъщност може да разчитаме един на друг и да сме приятели“.

"Михаела ме промени най-много, но не по причините, които подозирате", сподели Марин в ексклузивно интервю пред Ladyzone.bg.

"Най-трудно започна да ми става, когато започнах да виждам повече от Бубето, отколкото от Мишето", продължи той.

А какво се случва между Любомира и Михаела?

"С Любомира сме в нормални отношения и комуникация, но не сме най-добри приятелки", споделя открито Мишето. Тя допълва още, че няма нищо против Бубето и всичко между тях е изчистено, но и не са безкрайно близки. По-скоро са запазили уважението помежду си и това им стига.

Гатев и Румяна - не са заедно

На въпроса дали двамата все още са заедно, той отговори, че нещата помежду им не са се развили така, както е очаквал. „Исках да дам шанс на тази инерция, която бяхме набрали в Шри Ланка, за да видя дали мога да се влюбя, но просто не се получи. За мен влюбването е много важно!“, откровен бе операторът.

По думите му отношенията им са продължили около месец след края на снимките, но са останали основно на ниво физическо привличане, без да прераснат в по-дълбока емоционална връзка. От гледна точка на Румяна, емоциите ѝ към Гатев също не са успели да прераснат във влюбване: „Не мисля, че си кликнахме. Между нас беше по-монотонно. Смятам, че и двамата не бяхме на 100% емоционално отворени един към друг“.

Стоян и Илияна - не са заедно

Стоян обяви, че с Илияна вече не са заедно. „Пробвахме да развием отношенията си, но в един момент и двамата усетихме, че не се получава. Затова преценихме, че и за двамата ще е по-добре да ги прекратим“, призна пловдивчанинът. По думите му, въпреки че са дали шанс на чувствата си и са били интимни, впоследствие са се разминали. Въпреки раздялата, той подчерта, че двамата са запазили добри отношения и уважение един към друг.

Същото потвърди и самата Илияна, която сподели, че е имала различна представа за Стоян като партньор и това каква би била тяхната връзка в реалния свят. „Чувствах се много по-стабилна от него в някои моменти, което не ме накара да се чувствам добре и не видях достатъчно потенциал в него като мъж“.