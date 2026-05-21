Марин и Любомира не са заедно след "Ергенът" 5, но пък създадоха едно наистина добро и ценно приятелство. Двамата признават, че имат нещо специално и че са благодарни за преживяното в предаването.

"Не сме заедно, но сме приятели!"

Любомира твърдо признава, че е щастлива от факта, че с Марин са успели да намерят път един към друг, въпреки че не им се е получило в романтичен план. Тя споделя, че за нея приятелството е нещо много важно, а в лицето на Марин тя е открила истински приятел. Двамата могат да разчитат един на друг в трудни ситуации.

"Радвам се как се развиха нещата с Марин и че успяхме да си останем в добри отношения", споделя откровено Бубето. Тя обяснява още, че за нея дори е по-важно да има едни наистина стабилни отношения с него, отколкото да се лута в любовен хаос и сложни ситуации.

На въпроса на Мартин за предишния сезон, Любомира отговори, че се радва от развоя на събитията с Марин, защото тотално се различават от това, което се случи с Виктор.

Марин директно призна, че с Любомира имат "специално", което не си струва да бъде развалено от потенциални романтини отношения, които само могат да объркат нещата. Двамата са убедени, че могат да разчитат един на друг в реалния живот, каквото и да се случи. Любомира изглеждаше изключително спокойна и балансирана, все едно наистина с лекота приема развоя на събитията. А същата енергия излъчваше и Марин, който сподели, че ако се върне назад, отново би постъпил по същия начин.

Кастингът

