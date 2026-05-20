Напоследък чуваме името й много често. Тя е Жаклин Даскалова, но от сериала на bTV "Вяра, надежда, любов" зрителите я познават като акушерката Диана Димова. Жаклин е и актрисата, която в последния момент спасява представлението "Бурята", на легендарния Боб Уилсън, като научава текста на главната героиня само за 4 дни. Жаклин Даскалова е специаленен гост в подкаста "Малки разговори".

Героинята й Диана Димова е амбициозна акушерка, решена на всичко. А акушерството е професия на прага между живота и смъртта. За ролята си Жаклин научава много медицински термини, както и правилни техники за работа. И това се случва някак с лекота - не само научава имената на различни инструменти, но и буквално изнася една от сцените на плещите си, помагайки на колега. Като акушерка, в ръцете й буквално се ражда живот, а тя трябва да изиграе ролята си толкова добре, че хората да й повярват.

В сюжета на "Вяра, надежда, любов" се преплитат тежки човешки съдби със забавни моменти и много любов. Признава, че един от актьорите, с които се забавлява най-много е Борис Кръстев. Точно той е и една от страните от "любовния триъгълник", който се оформя в сериала. Диана има връзка с него в миналото, а след това открива любовта в лицето на Васо.

Кой от двамата се целува по-добре?

Защо никога не си е купувала газирани напитки и цигари?

Занимава ли се още с художествена гимнастика и балет?

Ако Диана можеше да каже нещо на Жаклин, какво би било?