В последните подкасти на Ladyzone.bg "Малки разговори" ви срещаме с актьорите от хитовия сериал на bTV – "Вяра, Надежда, Любов". Но ако досега в студиото влизаха само актриси в ролята на лекарки, сега разговаряме с един бивш легионер от френския легион - актьорът Даниел Върбанов в ролята на Васил Стоев- Васо.

"ВАСО Е ОПРАВНО МОМЧЕ!"

Когато пристига на премиерата на сериала, Даниел Върбанов е облечен с червено кожено яке, което прикова всички погледи. Дори човек да не знае, че ще се въплъти в ролята на криминално проявен в сериала "Вяра, Надежда, Любов", визията му подсказва точно това. Лошо момче ли е Даниел Върбанов или е такъв само героят му Васо? А може би и двамата не са?

Даниел Върбанов е в ролята на Васил Стоев-Васо – бивш френски легионер. Той е син на Владо – генерал от Строителни войски. Негови най-добри приятели и бизнес партньори са Филип Константинов, юрист в болницата и скрит партньор в клуб "Марсилия" (Пламен Димов) и Ангел - Геле Миланов, собственик на клуб „Марсилия“ (Калоян Трифонов). Връщайки се от френския легион, Васо се озовава в България в края на 90-те години - време на преход, когато мечтата за ново начало върви ръка за ръка със сивата икономика и бързите пари.

В реалния живот Даниел също добре познава живота в чужбина. Още 15-годишен заминава за Англия, където започва своето обучение в Оксфордското училище за драма. След това продължава в НАТФИЗ, а после отново се връща в Лондон. Споделя, че винаги е искал да бъде актьор, затова и започва подготовката си на мястото, където са най-добрите.

За да се подготви за ролята си, научава много за френските легионери.

"ПОГЛЕДЪТ Е КЛЮЧЪТ КЪМ РОЛЯТА"

Те имат своеобразен „втори рожден ден“, като всеки новобранец преминава през процеса Anonymous (Анонимност). Легионът му дава ново име, нова дата на раждане, нови родители и дори нова националност. Първоначално идеята е била да се даде втори шанс на хора с бурно минало.

ТОЙ ВЕЧЕ Е В ИГРАТА - ОЛИОТО ВРИ!

Във "Вяра, надежда, Любов" Даниел Върбанов си партнира с много други известни актьори. Най-близки според сценария са му Пламен Димов и Калоян Трифонов - бизнес партньорите с нюх към криминалното, в чието ежедневие наситено присъстват наркотици, проституция и убийства. Оказва се, че да си объркат имената е един от рисковете, които снимките често им поднасят.

"Много често съм на ръба, вместо Геле, да кажа Калоян. Същото е и със Зоя, тръгвам към нея и си мисля как ще й кажа Маша. Имаме един оператор Васил и някой като каже "Васе", аз все се обръщам. Същото е и с Бачорски, ако някой извика "Дани" и двамата се обръщаме. Случвало се е да ме наричат и Баян (заради ролята му в сериала "Войната на буквите"."

Често се случва приятели на актьора да го разпитват какво ще се случи в предстоящите епизоди. За най-любопитните припомняме, че епизоди в аванс могат да гледат на платформата VOYO. Актьорът излиза с хитър финт от тези сложни ситуация. Признава, че наистина не знае как се развива сюжетът за всички герои. Снимките на сериала не се случват хронологично, а и когато е потънал в собствената си роля и реплики, чуждите му остават далечни. Въпреки това признава, че му се случва да си измисли сюжет и да "намаже ските" на хората, които го питат.

Рядко чете какво коментират хората за него в интернет. Всъщност трите ключови момента, които феновете на сериала искат да знаят за него, според търсенията в Google, са:

колко е висок

кой и какъв е баща му

участието му в проекта за Хари Потър

Даниел Върбанов е син на политика и министър на земеделието Венцислав Върбанов. От баща си взима голяма част от актьорския талант. Прилича ли си по нещо връзката с истинския му баща с този в сериала - гледайте във видеото.

Има едно нещо от сериала, за което Даниел Върбанов се радва, че е изчезнало и от 90-те години и в 2026 вече го няма. Кое е то - разберете от видеото.

