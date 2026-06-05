Как ще изглежда козметиката след няколко години? А какво ще носим в гардероба си? Отговорите вече не принадлежат на научната фантастика - те вече са факт и започват да навлизат в живота ни.

В рамките на „Седмица на бъдещето“ на bTV Media Group обръщаме внимание на едни от най-интересните иновации, които променят света на красотата, модата и грижата за кожата. Новото поколение продукти не просто изглежда добре – то е създадено така, че да помага на хората да се адаптират към променящия се климат, като същевременно намалява въздействието върху околната среда.

bTV Media Group дава старт на

Чанти от гъби вместо животинска кожа и текстил от „уловен“ въглерод

  • Мицелна „кожа“ (Mycelium Leather): Макар и отскоро на пазара, през 2025-2026 г. тя става масова при луксозните дамски чанти и е сред най-интересните иновации в модната индустрия. „Кожата“ се отглежда в лаборатории от корените на гъби. За разлика от традиционната кожа, производството ѝ изисква значително по-малко вода и ресурси, а крайният продукт е биоразградим.

Снимка: iStock/Instagram

  • Текстил от „уловен“ въглерод: Вече съществуват технологии, които извличат въглеродния диоксид директно от атмосферата и го превръщат в полимери за фини нишки. Така любимата ви рокля или аксесоар не просто не замърсява, а буквално е участвала в пречистването на въздуха.

 

Снимка: iStock/Instagram

Грим, който „усеща“ времето

Една от най-обещаващите тенденции в козметичната индустрия са т.нар. климатично-интелигентни формули. Учени и компании разработват ново поколение гримове и продукти за грижа за кожата, които могат да реагират на промените в температурата и влажността.

Снимка: iStock/Instagram

  • Адаптивни SPF хибриди: Нови молекули в грима (фон дьо тен, сенки, руж), които променят защитните си свойства според нивото на влажност и температурата на въздуха. Те предпазват кожата не само от UV лъчи, но и от „топлинния стрес“ на градската среда.
  • Ензимна екстракция (Biolie): Това е нов метод за извличане на активни съставки за козметика без химически разтворители. Използват се растителни отпадъци от хранителната индустрия, което затваря цикъла на производство и намалява отпадъците до нула.

 

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Биотехнологични аксесоари – бижута и разтворими опаковки

Забравете за пластмасовите мъниста. Най-новите бижута и аксесоари за коса се изработват от:

  • Лабораторно отгледани материали: Включително перли и кристали, които имат абсолютно същата структура като естествените, но без разрушителния за океаните и почвата добив.
  • Разтворими опаковки: Много дамски продукти вече се предлагат в опаковки от водорасли, които се разтварят в мивката след употреба, вместо да престояват 500 години в сметищата.

 

Снимка: iStock/Instagram
Восъчни кърпи и сгъваемите чашки изместват вредните пластмаси

Защо това е важно?

Модната и козметичната индустрия са сред най-големите замърсители в света (отговорни за около 4-8% от глобалните емисии). Тези нови открития превръщат женските ритуали за красота от „консумация“ в подкрепа за екосистемата.

Любопитен факт: През 2026 г. се очаква много брандове да въведат „въглероден паспорт“ на продуктите си – сканирате QR код на червилото или чантата си и виждате точно колко грама въглерод са спестени при производството им.