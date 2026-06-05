Как ще изглежда козметиката след няколко години? А какво ще носим в гардероба си? Отговорите вече не принадлежат на научната фантастика - те вече са факт и започват да навлизат в живота ни.

В рамките на „Седмица на бъдещето“ на bTV Media Group обръщаме внимание на едни от най-интересните иновации, които променят света на красотата, модата и грижата за кожата. Новото поколение продукти не просто изглежда добре – то е създадено така, че да помага на хората да се адаптират към променящия се климат, като същевременно намалява въздействието върху околната среда.

Чанти от гъби вместо животинска кожа и текстил от „уловен“ въглерод

Мицелна „кожа“ (Mycelium Leather): Макар и отскоро на пазара, през 2025-2026 г. тя става масова при луксозните дамски чанти и е сред най-интересните иновации в модната индустрия. „Кожата“ се отглежда в лаборатории от корените на гъби. За разлика от традиционната кожа, производството ѝ изисква значително по-малко вода и ресурси, а крайният продукт е биоразградим.

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Текстил от „уловен“ въглерод: Вече съществуват технологии, които извличат въглеродния диоксид директно от атмосферата и го превръщат в полимери за фини нишки. Така любимата ви рокля или аксесоар не просто не замърсява, а буквално е участвала в пречистването на въздуха.

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Грим, който „усеща“ времето

Една от най-обещаващите тенденции в козметичната индустрия са т.нар. климатично-интелигентни формули. Учени и компании разработват ново поколение гримове и продукти за грижа за кожата, които могат да реагират на промените в температурата и влажността.

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Адаптивни SPF хибриди: Нови молекули в грима (фон дьо тен, сенки, руж), които променят защитните си свойства според нивото на влажност и температурата на въздуха. Те предпазват кожата не само от UV лъчи, но и от „топлинния стрес“ на градската среда.

Нови молекули в грима (фон дьо тен, сенки, руж), които променят защитните си свойства според нивото на влажност и температурата на въздуха. Те предпазват кожата не само от UV лъчи, но и от „топлинния стрес“ на градската среда. Ензимна екстракция (Biolie): Това е нов метод за извличане на активни съставки за козметика без химически разтворители. Използват се растителни отпадъци от хранителната индустрия, което затваря цикъла на производство и намалява отпадъците до нула.

Биотехнологични аксесоари – бижута и разтворими опаковки

Забравете за пластмасовите мъниста. Най-новите бижута и аксесоари за коса се изработват от:

Лабораторно отгледани материали: Включително перли и кристали, които имат абсолютно същата структура като естествените, но без разрушителния за океаните и почвата добив.

Включително перли и кристали, които имат абсолютно същата структура като естествените, но без разрушителния за океаните и почвата добив. Разтворими опаковки: Много дамски продукти вече се предлагат в опаковки от водорасли, които се разтварят в мивката след употреба, вместо да престояват 500 години в сметищата.

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Защо това е важно?

Модната и козметичната индустрия са сред най-големите замърсители в света (отговорни за около 4-8% от глобалните емисии). Тези нови открития превръщат женските ритуали за красота от „консумация“ в подкрепа за екосистемата.

Любопитен факт: През 2026 г. се очаква много брандове да въведат „въглероден паспорт“ на продуктите си – сканирате QR код на червилото или чантата си и виждате точно колко грама въглерод са спестени при производството им.