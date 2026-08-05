Щастлива новина за британското кралско семейство! Принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк посрещнаха третото си дете - момиченце, което е и първата им дъщеря. Новината беше официално потвърдена от Бъкингамския дворец ден след раждането.

Малката принцеса се е родила на 3 август в 18:20 ч. в болница в Лисабон, Португалия, и тежи около 3,1 кг. Името ѝ все още не е обявено, като според британските медии семейството отделя време, за да избере най-подходящото.

36-годишната Юджини сподели радостната новина и в социалните си мрежи, където публикува първата снимка на новороденото. В публикацията тя признава, че двамата с Джак са „безкрайно влюбени“ в малката си дъщеря и благодари на медицинския екип за грижите.

Двойката вече има двама сина - Август, роден през февруари 2021 г., и Ърнест, който се появи на бял свят през май 2023 г. Сега семейството се радва на дългоочакваното си момиченце.

Принцеса Юджини е по-малката дъщеря на принц Андрю и Сара Фъргюсън и племенница на крал Чарлз III. След раждането на дъщеря си тя остава 12-а в линията за наследяване на британския престол, а новороденото момиченце заема 15-ото място след двамата си по-големи братя.

От Бъкингамския дворец съобщиха, че крал Чарлз III, кралица Камила и останалите членове на кралското семейство са „възхитени“ от щастливата новина и вече са били информирани за безопасното раждане на бебето.

Раждането в Португалия не е случайно. През последните години Юджини и Джак Бруксбанк прекарват значителна част от времето си в страната заради професионалните ангажименти на Бруксбанк, като семейството живее между Португалия и Великобритания.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Припомняме, че обществените и медийни скандали около бащата на Юджини - принц Андрю, все още продължават. През последните години той се оттегли от кралските си задължения след обвиненията, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн.

През 2022 г. Андрю постигна извънсъдебно споразумение с Вирджиния Джуфре, която го обвини в сексуално посегателство, като принцът последователно отрича да е извършил каквото и да било нарушение. Скандалът доведе до отнемането на военните му титли и кралските покровителства, а през последните години той до голяма степен отсъства от официалните публични прояви на британското кралско семейство.