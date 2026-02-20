Британското кралско семейство е разтърсено от безпрецедентен скандал, след като принц Андрю бе официално арестуван. Братът на крал Чарлз Трети е задържан по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, свързана с разследването на аферата „Епстийн“.
Новината за ареста, извършен на 19 февруари, хвърли в смут Бъкингам. Според информация Андрю е бил отведен от полицията от имението Сандрингам, а крал Чарлз е обявил пълната си подкрепа за разследващите органи, сочи People.
Разочарованието на принц Хари
Докато светът обсъжда задържането на Андрю, вътрешни източници разкриват пред People, че принц Хари от години изпитва горчивина заради това, че е поставян под общ знаменател с чичо си. Хари е „дълбоко разочарован“ от сравненията, които медиите често правят между него и Андрю – наричайки ги дори с прякора „Херцозите на хазарта“.
„Никога не е било честно да ги обединяват“, казва източникът. „Хари служи на страната си, вършеше си работата добре и никога не се е занимавал с неправомерни действия. Въпреки това той загуби сигурността и жилището си, докато Андрю беше защитаван в продължение на години“.
Има ли двойни стандарти в Двореца?
Контрастът е болезнен за херцога на Съсекс. В мемоарите си Spare, Хари директно разглежда това несъответствие. Той припомня разговор с Меган Маркъл, в който изразява изумление, че тяхната държавна охрана е отнета през 2020 г., докато Андрю е запазил своята полицейска защита години наред, въпреки че е бил замесен в „срамен скандал“ с Джефри Епстийн. За Хари арестът на чичо му е поредното доказателство за липсата на справедливост в институцията, която той напусна преди шест години.
В какво е обвинен принц Андрю?
Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван в Ууд Фарм по подозрение, че е изпращал поверителна информация на Джефри Епстийн по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство. Въпреки че Андрю отрича да е извършил нарушение, източници описват ситуацията като „смущаваща“ и оставяща „петно върху цялото семейство“.
Юридически експерти поясняват, че арестът не означава автоматично обвинение, но е началото на процес, който може да завърши в съда. Междувременно крал Чарлз е единственият, който е коментирал темата, докато принц Уилям и Кейт Мидълтън запазват мълчание, подкрепяйки позицията на монарха. А каква е позицията на Доналд Тръмп:
Към момента ситуацията около кралското семейство остава напрегната. Според последни данни на полицията в Темз Вали, бившият принц Андрю е бил „освободен под разследване“, след като е прекарал няколко часа в ареста по подозрение в неправомерно поведение. В официално изявление органите на реда потвърдиха, че претърсванията в имота му - в имението Сандрингам, са приключили, но акцията в бившия му дом в Уиндзор продължава. Докато разследващите търсят доказателства за злоупотреби по време на мандата му като търговски пратеник, крал Чарлз Трети и останалите членове на фамилията остават под светлините на прожекторите в очакване на следващия ход на прокуратурата.
Снимки от ареста на бившия принц Андрю вижте в галерията най-горе.
