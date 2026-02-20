Британското кралско семейство е разтърсено от безпрецедентен скандал, след като принц Андрю бе официално арестуван. Братът на крал Чарлз Трети е задържан по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, свързана с разследването на аферата „Епстийн“.

Новината за ареста, извършен на 19 февруари, хвърли в смут Бъкингам. Според информация Андрю е бил отведен от полицията от имението Сандрингам, а крал Чарлз е обявил пълната си подкрепа за разследващите органи, сочи People.

Разочарованието на принц Хари

Снимка: Getty Images

Докато светът обсъжда задържането на Андрю, вътрешни източници разкриват пред People, че принц Хари от години изпитва горчивина заради това, че е поставян под общ знаменател с чичо си. Хари е „дълбоко разочарован“ от сравненията, които медиите често правят между него и Андрю – наричайки ги дори с прякора „Херцозите на хазарта“.

„Никога не е било честно да ги обединяват“, казва източникът. „Хари служи на страната си, вършеше си работата добре и никога не се е занимавал с неправомерни действия. Въпреки това той загуби сигурността и жилището си, докато Андрю беше защитаван в продължение на години“.

Има ли двойни стандарти в Двореца?

Контрастът е болезнен за херцога на Съсекс. В мемоарите си Spare, Хари директно разглежда това несъответствие. Той припомня разговор с Меган Маркъл, в който изразява изумление, че тяхната държавна охрана е отнета през 2020 г., докато Андрю е запазил своята полицейска защита години наред, въпреки че е бил замесен в „срамен скандал“ с Джефри Епстийн. За Хари арестът на чичо му е поредното доказателство за липсата на справедливост в институцията, която той напусна преди шест години.

В какво е обвинен принц Андрю?

Снимка: Getty Images

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван в Ууд Фарм по подозрение, че е изпращал поверителна информация на Джефри Епстийн по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство. Въпреки че Андрю отрича да е извършил нарушение, източници описват ситуацията като „смущаваща“ и оставяща „петно върху цялото семейство“.

Юридически експерти поясняват, че арестът не означава автоматично обвинение, но е началото на процес, който може да завърши в съда. Междувременно крал Чарлз е единственият, който е коментирал темата, докато принц Уилям и Кейт Мидълтън запазват мълчание, подкрепяйки позицията на монарха. А каква е позицията на Доналд Тръмп:

Към момента ситуацията около кралското семейство остава напрегната. Според последни данни на полицията в Темз Вали, бившият принц Андрю е бил „освободен под разследване“, след като е прекарал няколко часа в ареста по подозрение в неправомерно поведение. В официално изявление органите на реда потвърдиха, че претърсванията в имота му - в имението Сандрингам, са приключили, но акцията в бившия му дом в Уиндзор продължава. Докато разследващите търсят доказателства за злоупотреби по време на мандата му като търговски пратеник, крал Чарлз Трети и останалите членове на фамилията остават под светлините на прожекторите в очакване на следващия ход на прокуратурата.

Снимки от ареста на бившия принц Андрю вижте в галерията най-горе.

