През последните три месеца Уди Алън публикува първия си роман „Какво става с Баум?“, навърши 90 години, преживя загубата на своя приятелка и бивша муза Даян Кийтън и даде поредица от интервюта. В едно от тях той определи Джефри Епстийн като „очарователен и приятен човек“.

В продължение на няколко години режисьорът и съпругата му Сун-И Превин са били редовни гости в къщата на Епстийн в нюйоркския Ъпър Ийст Сайд, недалеч от собствения им дом. „Винаги приемай. Винаги е интересно“, пише Алън в писмо до домакина си по повод 63-ия му рожден ден, визирайки вечерите там, цитирано от „Ню Йорк Таймс“.

За известно време изглеждаше, че Алън е излязъл от дълъг период на частично обществено отхвърляне, започнал още през 90-те години, когато бившата му партньорка Миа Фароу го обвини в сексуално насилие над тяхната дъщеря Дилън – обвинения, които той винаги е отричал и по които никога не бяха повдигнати наказателни обвинения.

Доколкото с времето колективната памет за този скандал избледня, връзката с Епстийн отново повдига и задълбочава въпросите за сексуалния морал и социалната преценка на човек, който се ожени за осиновената дъщеря на своята партньорка и чиято богата творческа биография включва романтична комедия за връзка между мъж на средна възраст и 17-годишно момиче – да не говорим за сценария на „Ани Хол“, в който героят на Тони Робъртс се шегува със секс с 16-годишни близначки.

Снимка: Getty Images

Наскоро демократите в комисията по надзор на Камарата на представителите публикуваха голям архив от снимки от имението на Епстийн, на които той позира с известни и влиятелни мъже, сред които и Алън. Фотографиите показват двамата в обстановка, по-интимна от обикновено светско събитие. На една от тях те седят един срещу друг на маса, сякаш остават дълго след края на вечерята. Между тях има чаши за кафе и вода, а единственият друг човек е неидентифицирана жена. Епстийн, който рядко е сниман с очила, тук носи черни рамки, сходни със стила, който Алън използва от години.

Потърсен за коментар по повод новоразпространените снимки, представител на Алън не отговори.

На друг кадър режисьорът седи на режисьорски стол със слушалки около врата, докато Епстийн се взира в монитор, вероятно по време на посещение на снимачна площадка. На трета снимка Алън е в частен самолет до бившия президент на Харвард Лари Самърс, за когото наскоро стана ясно, че е търсил от Епстийн съвети за срещи, докато ухажвал своя протеже, в поредица писма.

Снимка: Getty Images

След публикуването на тези съобщения Самърс изрази срам от контактите си с Епстийн, които определи като „погрешни“. В интервю за британския вестник „Сънди Таймс“ през септември Алън не направи подобен жест на неудобство или разкаяние. Напротив, той го нарече „значима личност“. Вечерите, по думите му, били пълни с „забележителни хора – университетски преподаватели, учени, нобелови лауреати, успели личности, които било удоволствие да слушаш“.

Епстийн казал на Алън, че е бил в затвора и че е бил „не знам как беше думата“, но пък попаднал там несправедливо. „Изнудван?“, подсказа репортерът. „Точно така – изнудван“, отвърна Алън. По думите му Епстийн твърдял, че се опитва да компенсира случилото се чрез филантропия и финансиране на авангардни учени и университети. „Не можеше да бъде по-мил“, добави режисьорът.

Снимките подсказват, че двамата мъже – израснали в работнически семейства в следвоенен Бруклин – са били по-близки, отколкото се смяташе досега. Те показват и доколко културният елит може да бъде привлечен от финансовия разкош, независимо от присъди и престъпления. По собствените думи на Алън посещенията му в дома на Епстийн са започнали през 2010 г., две години след като домакинът му е осъден за склоняване на непълнолетни момичета към секс, пише още БГНЕС. Очевидно притесненията около тези провинения са били изтласкани на заден план от компанията – дори когато тя не включвала професори от MIT, а фигури като илюзиониста Дейвид Блейн, който веднъж се появил „поглъщайки живи златни рибки и после ги повръщал“.

Транзакционните отношения имат много форми, а разглеждането на тази конкретна връзка може би изисква друг ъгъл. В дългата си кариера Алън е създал два филма – „Престъпления и прегрешения“ от 1989 г. и „Мач пойнт“ 16 години по-късно – за измамни мъже, които убиват жени и се измъкват безнаказано. Избягването на последици е трайна негова тема. В крайна сметка е възможно Епстийн да е дал на Алън нещо дори по-ценно от обществен престиж – потенциален творчески материал, пише още изданието.

Вижте повече за Джефри Епстийн в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK