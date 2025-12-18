През последните три месеца Уди Алън публикува първия си роман „Какво става с Баум?“, навърши 90 години, преживя загубата на своя приятелка и бивша муза Даян Кийтън и даде поредица от интервюта. В едно от тях той определи Джефри Епстийн като „очарователен и приятен човек“.

В продължение на няколко години режисьорът и съпругата му Сун-И Превин са били редовни гости в къщата на Епстийн в нюйоркския Ъпър Ийст Сайд, недалеч от собствения им дом. „Винаги приемай. Винаги е интересно“, пише Алън в писмо до домакина си по повод 63-ия му рожден ден, визирайки вечерите там, цитирано от „Ню Йорк Таймс“.

За известно време изглеждаше, че Алън е излязъл от дълъг период на частично обществено отхвърляне, започнал още през 90-те години, когато бившата му партньорка Миа Фароу го обвини в сексуално насилие над тяхната дъщеря Дилън – обвинения, които той винаги е отричал и по които никога не бяха повдигнати наказателни обвинения.

Кейт Мидълтън е

Доколкото с времето колективната памет за този скандал избледня, връзката с Епстийн отново повдига и задълбочава въпросите за сексуалния морал и социалната преценка на човек, който се ожени за осиновената дъщеря на своята партньорка и чиято богата творческа биография включва романтична комедия за връзка между мъж на средна възраст и 17-годишно момиче – да не говорим за сценария на „Ани Хол“, в който героят на Тони Робъртс се шегува със секс с 16-годишни близначки.

Снимка: Getty Images

Наскоро демократите в комисията по надзор на Камарата на представителите публикуваха голям архив от снимки от имението на Епстийн, на които той позира с известни и влиятелни мъже, сред които и Алън. Фотографиите показват двамата в обстановка, по-интимна от обикновено светско събитие. На една от тях те седят един срещу друг на маса, сякаш остават дълго след края на вечерята. Между тях има чаши за кафе и вода, а единственият друг човек е неидентифицирана жена. Епстийн, който рядко е сниман с очила, тук носи черни рамки, сходни със стила, който Алън използва от години.

Потърсен за коментар по повод новоразпространените снимки, представител на Алън не отговори.

Харви Уайнстийн е засегнат от тежко раково заболяване (СНИМКИ + ВИДЕО)

На друг кадър режисьорът седи на режисьорски стол със слушалки около врата, докато Епстийн се взира в монитор, вероятно по време на посещение на снимачна площадка. На трета снимка Алън е в частен самолет до бившия президент на Харвард Лари Самърс, за когото наскоро стана ясно, че е търсил от Епстийн съвети за срещи, докато ухажвал своя протеже, в поредица писма.

Снимка: Getty Images

След публикуването на тези съобщения Самърс изрази срам от контактите си с Епстийн, които определи като „погрешни“. В интервю за британския вестник „Сънди Таймс“ през септември Алън не направи подобен жест на неудобство или разкаяние. Напротив, той го нарече „значима личност“. Вечерите, по думите му, били пълни с „забележителни хора – университетски преподаватели, учени, нобелови лауреати, успели личности, които било удоволствие да слушаш“.

Епстийн казал на Алън, че е бил в затвора и че е бил „не знам как беше думата“, но пък попаднал там несправедливо. „Изнудван?“, подсказа репортерът. „Точно така – изнудван“, отвърна Алън. По думите му Епстийн твърдял, че се опитва да компенсира случилото се чрез филантропия и финансиране на авангардни учени и университети. „Не можеше да бъде по-мил“, добави режисьорът.

Снимките подсказват, че двамата мъже – израснали в работнически семейства в следвоенен Бруклин – са били по-близки, отколкото се смяташе досега. Те показват и доколко културният елит може да бъде привлечен от финансовия разкош, независимо от присъди и престъпления. По собствените думи на Алън посещенията му в дома на Епстийн са започнали през 2010 г., две години след като домакинът му е осъден за склоняване на непълнолетни момичета към секс, пише още БГНЕС. Очевидно притесненията около тези провинения са били изтласкани на заден план от компанията – дори когато тя не включвала професори от MIT, а фигури като илюзиониста Дейвид Блейн, който веднъж се появил „поглъщайки живи златни рибки и после ги повръщал“.

Харви Уайнстийн е в болница с COVID-19 и двойна пневмония (СНИМКИ + ВИДЕО)

Транзакционните отношения имат много форми, а разглеждането на тази конкретна връзка може би изисква друг ъгъл. В дългата си кариера Алън е създал два филма – „Престъпления и прегрешения“ от 1989 г. и „Мач пойнт“ 16 години по-късно – за измамни мъже, които убиват жени и се измъкват безнаказано. Избягването на последици е трайна негова тема. В крайна сметка е възможно Епстийн да е дал на Алън нещо дори по-ценно от обществен престиж – потенциален творчески материал, пише още изданието. 

Вижте повече за Джефри Епстийн в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK