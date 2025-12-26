След бурното приключение във вилата на "Ергенът: Любов в рая", бизнесменът Красимир Томов преживя проблематични отношения със своята избранница - певицата Киара. Скандали и недоизказани емоции - зрителите станаха свидетели на неочаквани обрати между тях. Но сега изглежда, че Краси най-накрая е открил покой и празнува спокойно коледните празници.

Шокиращи признания за Киара

В своя Инстаграм публикация едва преди седмица, Красимир сподели с последователите си истината за отнашенията му с бургазлийката Киара. Той откровено заяви, че намира певицата за фалшива. Убеден е, че тя е носила маска през цялото време, докато са били в предаването заедно и че основната й цел е била да го използа за финансови облаги.

"Тя не влезе в предаването, за да намери любовта!", категоричен бе той. 

Киара: Към днешна дата нямаме отношения с Красимир (СНИМКИ + ВИДЕО)

Красимир разкри още пикантни подробности за връзката им, които нито един от двамата не беше споделял досега. Версиите им определено се различават, но кой азва цялата истина - ние няма как да знаем.

Киара обвини Краси, че искал да заложи пръстена. Той има своя истина (ВИДЕО)

След шума идва време за мирна тишина

С настъпването на най-светлите празници, изглежда, че бизнесменът е успял да намери своя покой и все пак да отпразнува Коледа с нужната доза спокойствие и отворено за уют сърце. Томов сподели своя снимка в Инстаграм профила си, като към кадъра беше добавил и класическото пожелание за празника: "Merry Christmas"

