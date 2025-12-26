След бурното приключение във вилата на "Ергенът: Любов в рая", бизнесменът Красимир Томов преживя проблематични отношения със своята избранница - певицата Киара. Скандали и недоизказани емоции - зрителите станаха свидетели на неочаквани обрати между тях. Но сега изглежда, че Краси най-накрая е открил покой и празнува спокойно коледните празници.

Шокиращи признания за Киара

В своя Инстаграм публикация едва преди седмица, Красимир сподели с последователите си истината за отнашенията му с бургазлийката Киара. Той откровено заяви, че намира певицата за фалшива. Убеден е, че тя е носила маска през цялото време, докато са били в предаването заедно и че основната й цел е била да го използа за финансови облаги.

"Тя не влезе в предаването, за да намери любовта!", категоричен бе той.

Красимир разкри още пикантни подробности за връзката им, които нито един от двамата не беше споделял досега. Версиите им определено се различават, но кой азва цялата истина - ние няма как да знаем.

След шума идва време за мирна тишина

С настъпването на най-светлите празници, изглежда, че бизнесменът е успял да намери своя покой и все пак да отпразнува Коледа с нужната доза спокойствие и отворено за уют сърце. Томов сподели своя снимка в Инстаграм профила си, като към кадъра беше добавил и класическото пожелание за празника: "Merry Christmas"

