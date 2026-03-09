Ива Екимова, която от някогашно момиче на късмета в Супершоу „Невада”, се превърна в един от най-успешните пиари у нас, отбелязва своя юбилей. За същеря й Дара Екимова 50-ият рожден ден на майка ѝ става повод да разкаже нещо много лично и дълбоко.

За младата певица Ива Екимова не е популярно лице в медийните среди, а майка и човек, избира да превърне трудностите в „смирение“, а не в драма. Изпълнителката на песента "Дишам" не крие, че за нея Ива е „дом и герой“ – мястото, където винаги намира подкрепа. Тя отбелязва, че майка ѝ изглежда така, сякаш животът ѝ тепърва започва, и не спира да се изумява от енергията ѝ: „Тази красива дама наистина ли е на 50 днес?!“.

Снимка: Virginia Records

Изборът да не си жертва

В трогателната си публикация Дара Екимова разказва как с времето започва да разбира един ключов избор, който майка ѝ прави през годините. Вместо да позволява на трудностите да я прекършат, Ива избира да става все по-силна и същевременно по-тиха в изразяването на тази сила. Според Дара именно това е умението, което я прави специална – способността да остане смирена пред изпитанията на живота.

Певицата прави специално обръщение към своята майка и пожелава нещо много обикновено – дните ѝ оттук нататък да стават „все по-леки и все по-сладки“. Тя благодари за безусловната обич, която получава, и завършва с кратко, но ясно послание.

Снимка: Instagram/@ekimovaiva

„Благодаря ти, че те има. Продължавай да сияеш, мамо, да се развиваш и да обичаш“, пише Дара в своята публикация в Instagram.

Дими и годините без него

Бащата на Дара Екимова е основателят на група "Сленг" - Димитър Екимов Дими. В края на 1998 г. излиза първият сингъл на групата „Синьо“ по негов авторски текст и музика. Песента става хит и дава името на първия албум на групата. Паралелно с музикалната кариера Екимов не се отказва и от медицината и в края на 1998 година започва специализация по акушерство и гинекология и работи във Втора градска болница.

Щастието в семейството на двете талантливи дами обаче беше помрачено през 2008 г., когато бащата на Дара катастрофира с мотора си на магистрала „Хемус“. Денят е 29 юни, а Дими загива на място, на тогавашния седми километър от София, в землището на село Желява. По данни на КАТ Екимов се е движел с над 200 км/ч, когато е загубил контрол над мотора и се е врязал в мантинелата, а после е излетял от платното.

Дара Екимова убедително върви по стъпките на баща си в областта на музиката. Едно от най-големите й постижения, е международното признание от музикалния гигант Billboard. Песента „Stunner“, на която Дара е автор за кей-поп звездата Тен (NCT), бе класирана на престижното 7-о място сред най-добрите в жанра за 2025 година.

Как се справя Ива Екимова с предизвикателствата на живота - вижте във видеото.

