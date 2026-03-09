Попфолк певицата Камелия и дългогодишният ѝ партньор Цветин отпразнуваха с много настроение третия рожден ден на своя син Баян. Щастливите родители организираха специално тематично парти, което превърна празника в истинско приключение за малкия рожденик.

Тържеството е вдъхновено от строителната тематика – любима на много малки момчета. Централно място заема впечатляващата торта, която е дълга 120 сантиметра, украсена с багери, кранове, строителни конуси и табели. Декорацията следва строителната тематика за празника – балони в жълто, оранжево, черно и сиво, както и надпис „Честит рожден ден!“.

Малкият Баян е в центъра на вниманието, докато духа свещичките на тортата, а до него са гордите му родители.

55-годишната Камелия не скри радостта си от специалния момент и сподели усмивки и топли емоции със своите близки. За нея и Цветин това е един от най-ценните празници, тъй като малкият Баян заедно със сестра му Касия са най-голямото щастие в живота им.

„Преди дни станах на 3 годинки и приемам поздравления в коментарите. Много благодаря за невероятно иновативната, вкусна и дълга 120 см торта“, написа развълнуваната майка към кадрите от рождения ден на Баян.

Тези мигове на семейно щастие са истинска сбъдната мечта за поп фолк изпълнителката, която в продължение на години се бори за дете. След 12 неуспешни инвитро опита, тя и Цветин решават да се доверят на сурогатна майка, която да износи децата им.

Така през април 2023 година, навръх Великден, Камелия разкри своето великденско чудо – съобщи, че е станала майка на Баян.

На 22 септември 2025 г. изпълнителката обяви, че семейството ѝ се е увеличило — те вече са четирима. Тя съобщи, че има дъщеричка, която носи името Касия. Новината беше изненадваща за фенове и близки от бранша.

„Не е лесно, оказа се, че не е лесно. Но пък толкова път съм извървяла в желанието да ми се сбъдне, така че то се случи и сега колкото и да е трудно, е предизвикателство да го вървя този път“, сподели Камелия за майчинството в интервю по bTV малко след раждането на второто й дете.

„Първото дете беше толкова чакано, толкова изстрадано, че аз се страхувах дори да го пипна в един момент! Опита, който натрупах с него ми дава предимство с второто дете.“

В грижите за децата помагат две филипинки, които семейството наема.

"Баян много си пасна с тях. Говори на английски, как се разбира, не знам. Но научи няколко думи на английски. Малката е бебе, тя все още не усеща много нещата."

Решението да наемат детегледачки, които да помагат в отглеждането на малчуганите, е с цел тя да може пътува и да работи, но и да бъде пълноценен родител.

