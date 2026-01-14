След 12 неуспешни опита инвитро фолк дивата Камелия вече е майка на две деца. Повече от 15 г. тя и любимият й мъж се борят да станат майка и татко. Вярата и желанието им се оказват достатъчно силни!

Желанието им да осиновят дете също не се сбъдва. Затова се решават на следващата стъпка – сурогатство. Така на бял свят се появява първо малкият Баян. На 22 септември 2025 г. Камелия обяви, че семейството ѝ се е увеличило — те вече са четирима. Тя съобщи, че има дъщеричка, която носи името Касия. Новината беше изненадваща за фенове и близки от бранша.

Кой измисля името и на кого е кръстена Касия?

В COOLt Камелия искрено споделя подробности за името на дъщеря си.

"Цветин много държаше да има моя буква, първата буква да е на моето име Камелия. Аз не държа на тези неща, нито държа да носи имена на баби, дядовци. Мисля, че всеки всеки идва на този свят със своята си енергия и е хубаво да има собствено има, което да определи него самия."



Всъщност харесват един филм. Повече - вижте във видеото.

Двете деца на Камелия - сбъднати пожелания

Поредното сбъднато хубаво пожелание - такова е второто дете за Камерия.

"Човек, докато е здрав, мечта за различни неща. По някой път, пътят до постигането им не е лесен. Този специално път, който извървях, за мен и за съпруга ми, беше много дълъг и тежък. Но хубавото, че не се отказах да го вървя и накрая дойде и хубавата радост - вкъщи да сме повече хора."

Снимка: Instagram

Кой помага за децата?

В помощ за двете й деца са две филипинки. С тях малкият Баян упражнява и английския си.

"Баян много си пасна с тях. Говори на английски, как се разбира, не знам. Но научи няколко думи на английски. Малката е бебе, тя все още не усеща много нещата."

Какво се променя за Камелия след майчинството?

"Аз съм си такава, каквато съм. И смятам, че един човек, ако не пречи на другите, се чувства комфортно в собствената си кожа, е хубаво да прояви себе си. Защото, в крайна сметка, всеки цъфти по-различен начин, ухае по-различен начин."

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER