След 12 неуспешни опита инвитро фолк дивата Камелия вече е майка на две деца. Повече от 15 г. тя и любимият й мъж се борят да станат майка и татко. Вярата и желанието им се оказват достатъчно силни!

Бебетата на известните, които се родиха през 2025 г. (ОБЗОР)

Желанието им да осиновят дете също не се сбъдва. Затова се решават на следващата стъпка – сурогатство. Така на бял свят се появява първо малкият Баян. На 22 септември 2025 г. Камелия обяви, че семейството ѝ се е увеличило — те вече са четирима. Тя съобщи, че има дъщеричка, която носи името Касия. Новината беше изненадваща за фенове и близки от бранша.

Кой измисля името и на кого е кръстена Касия? 

В COOLt Камелия искрено споделя подробности за името на дъщеря си.

"Цветин много държаше да има моя буква, първата буква да е на моето име  Камелия. Аз не държа на тези неща, нито държа да носи  имена на баби, дядовци. Мисля, че всеки  всеки идва на този свят със своята си енергия  и е хубаво да има собствено  има, което да определи него самия."

Всъщност харесват един филм. Повече - вижте във видеото.

Двете деца на Камелия - сбъднати пожелания

Поредното сбъднато хубаво пожелание - такова е второто дете за Камерия.

"Човек, докато е здрав, мечта за различни неща. По някой път, пътят до постигането им не е лесен. Този специално път, който извървях, за мен и за съпруга ми, беше много дълъг и тежък. Но хубавото, че не се отказах да го вървя и накрая дойде и хубавата радост - вкъщи да сме повече хора."

Снимка: Instagram

Кой помага за децата?

В помощ за двете й деца са две филипинки. С тях малкият Баян упражнява и английския си.

"Баян много си пасна с тях. Говори на английски, как се разбира, не знам. Но научи няколко думи на английски. Малката е бебе, тя все още не усеща много нещата."

Какво се променя за Камелия след майчинството?

"Аз съм си такава, каквато съм. И смятам, че един човек, ако не пречи на другите, се чувства комфортно в собствената си кожа, е хубаво да прояви себе си.  Защото, в крайна сметка, всеки цъфти по-различен начин, ухае по-различен начин."

След 12 неуспешни опита инвитро - Камелия е майка на 2 деца. За любовта винаги има път!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER