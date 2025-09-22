Една от най-обичаните изпълнителки у нас – Камелия, определено успя да шокира феновете си с трогателно разкритие. Певицата стана майка за втори път на 54 години. Малкото ѝ момиченце се казва Касия.

Огромна радост! Още един член в семейството на Камелия

Камелия сподели щастливата новина в социалните мрежи. Семейството ѝ вече е по-голямо с още един член, а тя изглежда по-развълнувана от всякога. „Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия. Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа Камелия в личния си Фейсбук профил, а емоционалните слова бяха придружени от снимка на семейството. На кадъра щастливата майка държи в прегръдките си новороденото бебе, до нея е партньорът ѝ, както и първородният им син.

Разбира се, новината предизвика вълна от поздравления и мили коментари. Близки, колеги и фенове изразиха своята искрена радост. Огромното си вълнение демонстрира и певицата Глория, като сподели, че новината я е разплакала, а изпълнителката Поли Генова пожела здраве и гигантско търпение на Камелия и семейството.

Децата на певицата

Припомняме, че през 2023 г. Камелия изненадващо обяви, че е майка на момченце – Баян. Тогава певицата не издаде подробности относно раждането на детето. Тя многократно е споделяла, че има репродуктивни проблеми и няколко спонтанни аборта зад гърба си. По-късно, през декември 2024 г., звездата призна, че синът ѝ е бил износен от сурогатна майка.

