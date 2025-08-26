Броени дни остават до старта най-романтичното предаване - Ергенът: Любов в рая. Горещи приключения, дива страст, интриги - един сезон с неподправена искреност и изострена емоционалност. Но какво различно ще се случи този сезон? 

Кога започва "Ергенът: Любов в рая"?

Официалният старт на риалитито вече е ясен - започва на 1 септември по bTV от 21:30ч. с водеща Райна Караянева.

Къде се снима "Ергенът: Любов в рая"?

Новият сезон е заснет на остров Родос. В живописна и екзотична локация, далеч от ежедневието, участниците получават възможност да открият любовта. Сред безкрайна красота те ще изживеят емоционални възходи и падения, докато се борят да привлекат вниманието на човека, който е обект на тяхното желание. "Ергенът: Любов в рая" е за всички онези мъже и жени, които знаят как да палят искри и страсти, обичат да флиртуват и да се забавляват. Всеки един участник ще внесе своя чар, автентичност и индивидуалност, превръщайки най-горещото риалити в българския ефир в динамична и увлекателна продукция.

Какви са правилата на играта този сезон?

Остров Родос събира красиви жени и мъже, които са готови да се срещнат лице в лице както с любовта, така и с разочарованието. Не ги е страх да загубят, но и определено знаят как да печелят. С хъс и откритост, потенциалните двойки са с диви сърца и пъстри характери. Дали обаче ще успеят да намерят своята половинка, с която да споделят обич, уют и топлина – предстои да разберем.

Кой ще води "Ергенът: Любов в Рая"?

Водещ и свидетел на всички събития в къщата на любовните страсти ще бъде актрисата и модел Райна Караянева, която за първи път влиза в ролята на водеща на риалити формат.

„Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, "Ергенът: Любов в Рая" ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст“, споделя тя.

„Ергенът: Любов в рая“ - кои ще бъдат участниците? (АНКЕТА)

За какво се борят участниците?

Някои от участничките са категорични, че няма да се задоволят с по-малко от това, което заслужават, и влизат в предаването с искрената надежда да намерят любовта. От своя страна пък, част от господата смело заявяват, че търсят хубава и интелигентна дама, но в крайна сметка влизат в шоуто, за да се забавляват и оставят на съдбата да реши какво ще се случи по време на това приказно приключение.

„Ергенът: Любов в рая“ е реализиран в много страни по света, за зрителите в САЩ и Австралия, предаването е тотален хит. 

