Докато едни все още планират новите си цели за 2026 г., народният календар ни поднася един от най-мистичните и важни дни в годината – 5 януари. Познат като Попова Коледа, Зимен Кръстовден или Водокръщи, този ден е символ на финалното пречистване и подготовката за голямото чудо на Богоявление.

Традиции и вярвания на Кръстовден

Народната памет пази уникални ритуали за този ден, които се пренасят през вековете. Вярва се, че на Кръстовден се извършва „кръщаване на вятъра“ – символичен момент, в който въздухът и цялата природа се изчистват от зимните злини.

Възрастните хора казват, че на този ден „небето се отваря“, а молитвите имат най-голяма сила. Едно от най-популярните вярвания е свързано с времето – ако на 5 януари китката босилек на свещеника замръзне, годината ще бъде изключително плодородна, а здравето ще влезе във всеки дом. В някои райони се вярва, че дори животните и инструментите трябва да бъдат поръсени със светена вода, за да бъдат защитени от вредоносни сили през цялата година.

Краят на „Мръсните дни“ и победата над злото

Снимка: iStock

Според вярванията, 5 януари бележи края на така наречените „Мръсни дни“ – периода между Коледа и Йордановден, в който нечистите сили бродят по земята. Смята се, че на Кръстовден редът и чистотата се завръщат. Това е моментът, в който измиваме негативната енергия от изминалата година чрез силата на Великия водосвет.

Строг пост до „първа звезда“

Снимка: iStock

На 5 януари се спазва строг пост. Трапезата трябва да е скромна и изцяло постна – хляб, царевични питки и бобови храни. Традицията повелява да не се яде нищо блажно, докато не изгрее първата звезда на небето, като символ на смирение и подготовка за утрешния Йордановден.

Какво не трябва да правите на Кръстовден?

Снимка: bTV

Да не се пере, шие или плете, за да не се привлекат зли влияния.

Да се избягват тежки физически дейности.

Да се отдели време за тишина и лична равносметка – точно в духа на „дигиталния детокс“, който е толкова актуален и днес.

Кой празнува имен ден?

На този ден празнуват хората, чиито имена носят силата на Кръста и вярата: Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстиян, Кръстияна, Богдан, Божидар, Йоан. Не забравяйте да ги поздравите за здраве и благополучие!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK