На 8 март цветята са почти задължителна част от празника, а сред тях карамфилът дълго време заема специално място. Но откъде всъщност идва традицията именно това цвете да се подарява на жените? Историята на карамфила е свързана с началото на Международния ден на жената, със социални движения и с културни традиции, които се запазват и до днес.

Произход на символиката

Карамфилът се превръща в символ на празника първо в социалистическите и работническите движения в Европа. Когато през 1910 г. германската активистка Clara Zetkin предлага идеята за международен ден на жените на конференцията на Second International в Копенхаген, празникът започва да се отбелязва от работнически и леви организации. В много страни от Източна Европа по-късно червеният карамфил става традиционно цвете за този ден, защото вече е символ на движението и социалната солидарност.

Защо точно карамфил

Има няколко причини това цвете да се наложи като знак за празника:

Карамфилът е евтин и достъпен. В началото на XX век той е широко отглеждан и може лесно да се поднася масово по време на празнични събития.

Червеният цвят има силна символика. Той се свързва с борбата за права на жените, солидарността и социалните движения, които стоят в основата на празника.

Цветето издържа дълго време свежо, което го прави подходящо за подаряване.

Традицията в Източна Европа

След October Revolution и разпространението на празника в социалистическите държави, карамфилите се утвърждават като основното цвете за 8 март. В страни като България и Русия мъжете традиционно подаряват червени карамфили на майки, съпруги, колежки и учителки.

Как се променя традицията днес

Днес, на 8 март се подаряват най-различни цветя – лалета, рози, пролетни букети. Въпреки това карамфилът остава историческият символ на празника, особено в Източна Европа, където той е част от културната памет на няколко поколения. Затова дори и днес, когато букетите са много по-разнообразни, карамфилите продължават да се свързват с духа на Международния ден на жената.

