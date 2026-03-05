Пролетта на 2026 г. обещава да бъде наистина вълшебна! Заедно с пробуждането на природата и усещането за ново начало, Бъкингамският дворец ще поднесе един изключителен подарък на почитателите на стила и историята. Събитието не е случайно – то е вълнуващ поклон пред паметта на кралицата, която е родена на 21 април 1926 г.

През пролетта на 2026 г. светът ще отбележи точно 100 години от нейното рождение, а изложбата е най-красивият начин да си спомним за нейната забележителна съдба – „Кралица Елизабет II: Нейният живот със стил“, съобщава Marie Claire.

Сред близо 200 предмета от личния архив на кралицата, една сантиментална дреха привлича вниманието на целия свят. За първи път публично ще бъде показана нежната дантелена рокля за кръщене, която е била „първата дреха“ на поколения британски владетели.

62 кралски бебета с една дреха

Снимка: Getty Images

Тази изключителна дреха датира от ерата на кралица Виктория и е истинско свидетелство за британското майсторство. Изработена е през 1841 г. от шотландската шивачка Джанет Съдърланд, като са използвани същите материали като за сватбената рокля на Виктория: фина дантела и кремава коприна.

Историята на робата

Снимка: Getty Images

Първо е носена от най-голямата дъщеря на кралица Виктория – принцеса Виктория. През нея са минали общо 62 кралски бебета, включително самата кралица Елизабет II, нейните деца, както и принцовете Уилям и Хари.

Кураторът на изложбата, Каролайн дьо Гито, споделя, че тя заема „специално място“ в гардероба на кралицата като най-ранната дреха, докоснала кожата ѝ.

Копие за модерните наследници

Снимка: Getty Images

През 2004 г. кралица Елизабет II решава, че материята на оригиналната роба е станала „твърде деликатна“, за да бъде използвана отново. Тя поръчва изработката на абсолютно точно копие, което днес служи на най-младото поколение в двореца. Новата версия е носена от принц Джордж, принцеса Шарлот, принц Луи и малкия Арчи.

Посетителите на изложбата ще имат шанса да видят отблизо и други емблематични тоалети, определили хода на историята:

Сватбената рокля на кралица Елизабет II.

Коронационната ѝ рокля, символ на нейното възкачване на престола.

Ръкописна бележка, в която кралицата лично е водила списък на всички бебета, носили историческата рокля през 70-те години на миналия век.

