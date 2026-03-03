На 3 март 2026 г. пълнолунието в Дева и лунното затъмнение отбелязват края на един цикъл, носейки със себе си голямо влияние върху бъдещето.

Ако обикновеното пълнолуние представлява момента на завършеците, затъмнението се намесва много по-дълбоко, имайки силата внезапно да премахне бариерите и да пренастрои пътя ни, поставяйки ни, понякога насилствено, но задължително, на нашата автентична траектория.

В този астрален контекст границата между реалността и възприятието става крехка и определени ситуации могат да бъдат възприемани изкривено, докато интензивни чувства, тлеещи оплаквания или тайни изплуват на повърхността, които могат радикално да променят посоката си. В дните, свързани с това астралнo явление, предизвикателството е да осъзнаем собствените си граници и да не се оставим да бъдем завладени от емоционалната лавина.

Ще преживеем дълбоки осъзнавания, изправени лице в лице с ясната реалност. Всичко, което вече не функционира в живота ни, сега изисква радикална трансформация.

С активирането на оста Дева-Риби, ние трябва да преоценим ценностите си. Препоръката на звездите е да се закотвим в бъдещето, дори когато чувстваме, че миналото се опитва да ни спъва. Това е необходим етап на нулиране, предназначен да премахне старите модели и смело да ни проектира по пътя на собствената ни еволюция.

Снимка: Ройтерс

Какво влияние оказват пълнолунието и лунното затъмнение в Дева върху всеки зодиакален знак?

Овен/ Асцендент в Овен

Пълнолунието в Дева и лунното затъмнение активират работния и здравния сектор на хората, родени под знака Овен, носейки важни решения в професионален план. Овните са призовани да се откажат от задачи, които ги блокират, и да опростят ежедневието си, като премахнат неефективните навици. От друга страна, здравето изисква повишено внимание, което е идеално време за приоритет на почивката и възприемане на балансиран начин на живот, предназначен да поддържа енергията им в дългосрочен план.

Телец/ Асцендент в Телец

За родените в зодия Телец, пълнолунието и лунното затъмнение в Дева активират сектора на любовта, креативността и връзките с децата. Това явление бележи края на етап или прехода към ново ниво в сантименталната връзка. Родените във зодия Телец могат да се сблъскат с моменти на криза, които, управлявани разумно, имат ролята да изяснят бъдещето на сантиментално ниво. Това е и идеално време да се възползвате от стара страст или да завършите творчески проект, който напоследък изисква ресурси.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

За зодия Близнаци, пълнолунието и лунното затъмнение в Дева носят заключения и етапи в семеен план, в отношенията с родителите или в управлението на наследството. Близнаците ще имат дълбоки откровения след някои диалози, които ще им осигурят необходимата яснота по въпрос, който ги тревожи от дълго време. Честните разговори ще им помогнат да намерят мир и баланс в личния си живот.

Рак/ Асцендент в Рак

За родените под знака Рак, пълнолунието и лунното затъмнение в Дева енергизират областта на комуникацията, мисленето и взаимоотношенията с близки хора. Родените могат да получат изненадващи новини или информация, които ще променят гледната им точка върху определени ситуации. Астралният феномен бележи края на важни проекти или може да донесе неочаквани промени в професионалната насока. Това е момент на освобождение, в който някои от Раците ще почувстват нуждата да се откъснат от ограниченията, които са ограничили еволюцията им.

Лъв/ Асцедент в Лъв

За Лъвовете, пълнолунието и лунното затъмнение в Дева активират финансовия сектор, личните ценности и самочувствието. Възможно е да се случат неочаквани събития или новини, които ще променят финансовите им планове в краткосрочен план. Астралният контекст предизвиква Лъвовете да преразгледат принципите си. Това е решителен момент да предприемат действия, да демонстрират своите способности и да си възвърнат увереността в собствените сили.

Дева/ Асцендент в Дева

Девите са главните герои в този астрален контекст, където пълнолунието и лунното затъмнение активират техния личностен сектор, представлявайки дълбок момент на емоционално изцеление, прошка и приемане, от съществено значение за възстановяване на вътрешния баланс. Едновременно с това се зарежда и оста на взаимоотношенията, където могат да настъпят завършвания на етапи или кулминация на трудни ситуации, с които са се сблъсквали във взаимоотношенията си.

Везни/ Асцендент във Везни

За Везните, пълнолунието в Дева и лунното затъмнение активират подсъзнанието, интроспекцията и миналото, което е време за вътрешна оценка, при която хората са призовани да елиминират ситуации и хора, които вече не служат на тяхната еволюция. В същото време, работната ос също е енергизирана, където информация или ситуации, които излизат наяве, могат да маркират края на професионален етап.

Скорпион/ Асцендент на Скорпион

За Скорпионите, пълнолунието в Дева и лунното затъмнение активират техния сектор на приятелите, социалния живот и дългосрочните проекти. Този астрален контекст може да разкрие криза на посоката, генерирайки необходимостта от преориентиране към други бъдещи планове. Скорпионите се насърчават да избират проекти, които ще ги подобрят, както професионално, така и в отношенията.

Снимка: Ройтерс

Стрелец/ Асцендент в Стрелец

За Стрелец, лунното затъмнение и пълнолунието в Дева енергизират областта на кариерата и публичния имидж. Този астрален контекст може да извади на повърхността професионална криза или напрегната ситуация, която продължава от дълго време. Родените в Стрелец са призовани да се откъснат от ангажименти, които вече не са в съответствие с техните ценности. Това е време, когато отказът от това, което ги ограничава, ще им позволи да възстановят професионалния си път върху много по-солидни основи.

Козирог/ Асцендент в Козирог

За Козирозите, пълнолунието в Дева и лунното затъмнение активират сектора на идеалите, висшето образование и разширяването чрез знания. Този астрален контекст предвещава края на някои етапи на професионално усъвършенстване или жъненето на плодовете на някои усилия, започнати преди половин година. От друга страна, Козирозите са изправени пред предизвикателството да се откажат от определени твърди принципи и да останат отворени за нови предложения, които се появяват, което е благоприятен момент за премахване на ограничаващите вярвания и за ориентиране към по-подходящи професионални насоки.

Водолей/ Асцендент във Водолей

За представителите на зодия Водолей, пълнолунието в Дева и лунното затъмнение енергизират сектора на ресурсите, финансовите интереси и парите, държани съвместно с други. На Водолеите се препоръчва да бъдат по-внимателни при управлението на ресурсите, особено ако са изправени пред просрочени задължения или финансови ситуации, които сега се връщат на фокус. Отвъд материалния план, затъмнението функционира като катализатор за лична трансформация, като Водолеите са поканени да се откажат от зависимости или нездравословни навици, които изразходват енергията им.

Риби/ Асцендент в Риби

За родените в Риби, пълнолунието в Дева и лунното затъмнение интензивно активират сектора на взаимоотношенията, брака и професионалните партньорства. Комуникацията се превръща в основен инструмент през този период. Успехът на бъдещите сътрудничества ще зависи от това как Рибите ще успеят да се справят с чувствителни точки. Родените в Риби също се призовават да проявят проницателност и да сложат край на онези договори или етапи на взаимоотношения, които вече не им помагат в еволюцията им, като момент на чистота, предназначен да направи място за връзки, основани на уважение и доверие.

